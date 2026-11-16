Nächster Ausfall: Yusuf Demir muss verletzungsbedingt pausieren

Nachdem sich Offensivspieler Yusuf Demir im Training mit dem ÖFB verletzte, steht er für das Match gegen Israel nicht zur Verfügung. Teamchef Ralf Rangnick gibt aber Entwarnung.

Österreichs Nationalelf muss einen weiteren Ausfall hinnehmen. Offensivspieler Yusuf Demir muss vorzeitig abreisen, nachdem er im Training einen Schlag auf das Knie bekommen hat. „Es ist sehr schade vor allem für ihn selbst, er hatte eine gute Trainingswoche, aber nach einem Schlag ist das mit den Schmerzen nicht möglich“, sagt Teamchef Ralf Rangnick. Er gab auch an, dass Demir im Spiel gegen Israel am Dienstag in der Startelf gestanden hätte.

„Nichts Langwieriges“

Jedoch können Spieler und Verein aufatmen. „Das MRT hat gezeigt, dass es nichts Langwieriges sein sollte. Er sollte bald wieder für Rapid spielen können“, so Rangnick. Neben Yusuf Demir fallen auch Patrick Wimmer, Carney Chukwuemeka, Marco Grüll (alle verletzt) und Romano Schmid (persönliche Gründe) aus.