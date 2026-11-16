Wegen einer Baustelle wird die Arlbergstrecke ab Mittwoch für mehrere Tage gesperrt. Die ÖBB richtet einen umfangreichen Schienenersatzverkehr ein.

Von Mittwoch, 18. November, bis Sonntag, 22. November, finden auf der Arlbergstrecke umfassende Bauarbeiten statt. Daher können zeitweise zwischen Bludenz und Ötztal keine Züge fahren.

Mehr Zeit einplanen

Zwischen Ötztal und Bludenz wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, ebenso für die Verbindung zwischen Ötztal und Landeck. Zwischen Bludenz und Feldkirch fahren nachmittags drei zusätzlichen Regionalexpress-Züge. Die Nachtreisezüge werden über Deutschland umgeleitet. Die ÖBB empfiehlt, vor Reiseantritt die Verbindung online zu prüfen und generell mehr Reisezeit einzuplanen.