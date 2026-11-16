Am 17. Dezember ziehen Wolken über den Himmel, es kann auch immer wieder regnen. Die Temperaturen liegen zwischen fünf und 15 Grad.

Von kurzen Auflockerungen abgesehen ist der Himmel am Dienstag meist wolkenverhangen und zeitweise regnet es. Die Schneefallgrenze steigt rasch auf über 2000 Höhenmeter. Trocken bleibt es nur im Süden, hier lässt sich mitunter auch die Sonne blicken, so GeoSphere Austria. Der Wind kommt schwach bis mäßig, auf den Bergen und zum Teil im Süden lebhaft bis stark, aus Südost bis West. Am Nachmittag hat es fünf bis 15 Grad, mit den höchsten Werten im Westen.

Bergwetter am Dienstag

Am Dienstag bleibt die kräftige Westströmung erhalten, in exponierten Hochlagen wird es stürmisch. Nördlich des Alpenhauptkamms stecken die Gipfel häufig in Nebel, und es regnet und schneit immer wieder, aber südlich des Alpenhauptkamms sind sonnige Auflockerungen häufiger anzutreffen.



