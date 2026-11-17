Wenn es draußen kälter wird, beginnt in Österreich wieder die Krapfenzeit. Ob beim Bäcker ums Eck, in der Konditorei oder im Supermarkt: An der Frage, wo es die besten Krapfen gibt, scheiden sich die Geister. Das Genussmagazin „Falstaff“ möchte es auch heuer wieder wissen und ruft dazu auf, die beliebtesten Krapfenbäcker Österreichs zu nominieren.

Wer backt die beliebtesten Krapfen?

Im Mittelpunkt stehen diesmal die klassischen Faschingskrapfen mit Marillenmarmelade. Flaumiger Teig, eine gute Füllung und die richtige Menge Staubzucker machen für viele den perfekten Krapfen aus. Gesucht werden Betriebe, deren Krapfen besonders gut ankommen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um eine kleine Bäckerei, eine traditionelle Konditorei oder eine Supermarktkette handelt.

So könnt ihr euren Favoriten nominieren

Wer einen persönlichen Krapfen-Favoriten hat, kann diesen bei Falstaff vorschlagen. Aus den eingereichten Nominierungen werden anschließend die Kandidaten für die eigentliche Abstimmung ausgewählt. Die Nominierung erfolgt über den Falstaff-Aufruf. Ein konkretes Enddatum wird dort derzeit nicht genannt.

Diese Bäckereien überzeugten zuletzt

Beim Falstaff-Voting im Jänner 2026 setzte sich in Wien die K.u.K. Hofzuckerbäckerei L. Heiner durch. In der Steiermark landete Kurt Kranich aus St. Peter am Ottersbach auf dem ersten Platz, während in Kärnten die Bäckerei Christian Berger aus Villach die meisten Stimmen erhielt. Ob die bisherigen Favoriten ihre Spitzenplätze verteidigen können oder neue Betriebe das Rennen machen, wird sich beim nächsten Voting zeigen.