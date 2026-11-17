Von den verschneiten Tiroler Bergen über die Wiener Innenstadt bis zur Seebühne in Bregenz: Österreich war in der Vergangenheit bereits mehrfach Schauplatz spektakulärer James-Bond-Abenteuer. Nun beginnt für den berühmtesten Geheimagenten der Filmgeschichte ein neues Kapitel. Mit Robert Pattinson steht der Nachfolger von Daniel Craig fest. Doch könnte der neue 007 auch wieder in Österreich auf geheimer Mission unterwegs sein?

Von Wien bis Tirol: Hier war James Bond bereits unterwegs

Österreich hat in der Geschichte des britischen Geheimagenten längst einen festen Platz. Bereits 1986 wurde für den Film „Der Hauch des Todes“ mit Timothy Dalton unter anderem in Wien und am Weißensee in Kärnten gedreht. Die Wiener Volksoper und der Gasometer dienten damals als Filmkulissen. Auch Vorarlberg durfte bereits Hollywood-Luft schnuppern. Für „Ein Quantum Trost“ mit Daniel Craig wurde 2008 auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele gedreht. Besonders spektakulär wurde es 2015 im Film „Spectre“. Damals fanden Dreharbeiten in Sölden, Obertilliach und Altaussee statt. Vor allem die verschneiten Berglandschaften Tirols sorgten für eindrucksvolle Actionszenen. In Sölden erinnert heute sogar die Erlebniswelt „007 Elements“ an die Dreharbeiten.

Robert Pattinson wird neuer James Bond

Nun steht fest, wer künftig in die Rolle des Geheimagenten schlüpfen wird. Wie Amazon MGM Studios am Montag, dem 16. November 2026, offiziell bekannt gab, übernimmt der britische Schauspieler Robert Pattinson (40) die Rolle des James Bond. Bekannt wurde Pattinson vor allem als Vampir Edward Cullen in der „Twilight“-Filmreihe. Später überzeugte er unter anderem in „The Batman“ und „Tenet“. Nun tritt er die Nachfolge von Daniel Craig an, der den Geheimagenten zuletzt 2021 in „Keine Zeit zu sterben“ verkörperte. Auch hinter der Kamera stehen bereits bekannte Namen fest: Regie führt Denis Villeneuve, der unter anderem für die „Dune“-Filme bekannt ist. Das Drehbuch stammt von Steven Knight, dem Schöpfer von „Peaky Blinders“.

Kehrt 007 nach Österreich zurück?

Ob Robert Pattinson für seinen ersten Einsatz als James Bond tatsächlich nach Österreich reisen wird, ist derzeit noch unklar. Weder konkrete Drehorte noch ein Kinostart für den kommenden Film wurden bislang offiziell bekannt gegeben. Die bisherigen Bond-Abenteuer zeigen allerdings, dass Österreich als Filmkulisse durchaus beliebt ist. Ob die Alpen, Wien oder eine ganz andere österreichische Kulisse erneut zum Schauplatz einer geheimen Mission werden, bleibt abzuwarten.