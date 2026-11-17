Erst Kaffee, Zähneputzen oder doch gleich das Handy? Eine neue Studie zeigt, womit die Österreicher ihren Tag beginnen. Die häufigste Antwort dürfte vielen bekannt vorkommen.

Der Wecker klingelt, die Augen gehen auf – und dann? Während die einen ohne Kaffee kaum aus dem Bett kommen, greifen andere direkt zum Smartphone. Doch was machen die Österreicherinnen und Österreicher tatsächlich als Erstes nach dem Aufstehen? Eine aktuelle Studie des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent liefert überraschende Einblicke in unsere Morgenroutine.

Das machen die meisten als Erstes

Die häufigste Antwort ist wenig glamourös, dafür umso alltäglicher: 38 Prozent der Befragten gehen nach dem Aufstehen zuerst auf die Toilette. Der morgendliche Kaffee muss dagegen bei vielen noch warten. Nur neun Prozent steuern als Erstes die Kaffeemaschine an beziehungsweise gönnen sich eine Tasse Tee. Weitere acht Prozent greifen direkt zur Zahnbürste. Und das Smartphone? Das steht bei sieben Prozent ganz oben auf der morgendlichen To-do-Liste. Bei den unter 30-Jährigen liegt dieser Anteil mit knapp 13 Prozent allerdings deutlich höher.

So lange brauchen wir im Badezimmer

Auch die Zeit im Badezimmer wurde untersucht. Im Schnitt verbringen die Befragten dort morgens 15 Minuten. Für 91 Prozent gehört das Zähneputzen zur Morgenroutine. Rund die Hälfte reinigt das Gesicht (50 Prozent) oder kümmert sich um die Frisur (47 Prozent). Fast jede dritte Person (32 Prozent) duscht in der Früh.

Fast jeder Vierte verzichtet aufs Frühstück

Nach dem Badezimmer geht es für viele an den Frühstückstisch. 63 Prozent frühstücken noch zu Hause, während acht Prozent ihre erste Mahlzeit erst am Arbeits- oder Ausbildungsplatz einnehmen. Knapp ein Viertel (23 Prozent) lässt das Frühstück hingegen ganz aus. Auch beim Aufstehen selbst gibt es Unterschiede: Unter der Woche beginnt der Tag im Mittel um 6.30 Uhr, am Wochenende erst um 7.35 Uhr.

Gute Laune trotz frühem Aufstehen?

Immerhin: Die Hälfte der Befragten startet laut Studie sehr oder eher gut gelaunt in den Tag. Nur neun Prozent bezeichnen sich als Morgenmuffel. Für die Untersuchung wurden 1.000 Menschen zwischen 14 und 69 Jahren in Österreich zu ihrem jeweils vorangegangenen Tag befragt. Die Erhebung fand zwischen dem 28. September und dem 8. Oktober 2026 statt.