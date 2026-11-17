Kurz vor dem Start von GTA 6 müssen Gamer in Österreich tief in die Tasche greifen. Laut Geizhals sind manche Konsolen inzwischen mehr als doppelt so teuer wie Ende 2023.

Der Countdown läuft: Am Donnerstag, dem 19. November 2026, erscheint mit „Grand Theft Auto VI“ (GTA 6) eines der am heißesten erwarteten Videospiele der vergangenen Jahre. Doch wer in Österreich noch eine passende Konsole braucht, muss derzeit besonders tief in die Tasche greifen. Eine aktuelle Analyse des Preisvergleichsportals Geizhals.at zeigt: Seit dem ersten GTA-6-Trailer im Dezember 2023 sind die Preise mancher Konsolen um mehr als das Doppelte gestiegen.

Xbox-Konsolen mehr als doppelt so teuer

Besonders drastisch fällt die Entwicklung bei Microsoft aus. Die Xbox Series S kostet laut Geizhals mittlerweile um 138 Prozent mehr als zum Zeitpunkt des ersten GTA-6-Trailers. Bei der Xbox Series X beträgt der Preisanstieg 109 Prozent. Auch PlayStation-Fans müssen mehr bezahlen. Die reguläre PlayStation 5 ist im Vergleich zu Dezember 2023 um 34 Prozent teurer geworden. Die PlayStation 5 Pro war damals noch nicht erhältlich. Doch auch bei ihr zeigt sich ein deutlicher Preissprung: Seit dem Vorbestellstart von GTA 6 Ende Juni 2026 stieg ihr Preis laut Auswertung um 70 Prozent. „Preissprünge in dieser Größenordnung haben wir bei Spielekonsolen schon lange nicht mehr gesehen. Für Gamer:innen sind das schlechte Nachrichten“, erklärt Markus Nigl, Vorstandsvorsitzender von Geizhals.at.

GTA-6-Hype sorgt für enorme Nachfrage

Nicht nur die Preise, sondern auch das Interesse an den Konsolen ist deutlich gestiegen. Besonders gefragt sind die leistungsstärkeren Modelle. Zum Start der GTA-6-Vorbestellungen am 25. Juni 2026 lag die Nachfrage nach der Xbox Series X auf Geizhals.at um 267 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen zwei Jahre. Die PlayStation 5 Pro verzeichnete ein Plus von 220 Prozent. Auch die Xbox Series S rückte später stärker in den Fokus. Rund um den dritten Trailer am 15. Oktober lag das Interesse an dem Modell um 103 Prozent über dem Vergleichswert. Die Zahlen beziehen sich auf die Klicks beim Preisvergleichsportal und zeigen damit das gestiegene Interesse, nicht die tatsächlichen Verkaufszahlen.

GTA 6 erscheint am 19. November

Für viele Fans wird es jetzt ernst: Am Donnerstag erscheint GTA 6 für PlayStation 5, PlayStation 5 Pro sowie Xbox Series X und Series S. Eine PC-Version wurde bislang nicht angekündigt. Wer das neue Spiel direkt zum Start erleben möchte und noch keine passende Konsole besitzt, muss sich deshalb zwischen den derzeit deutlich teureren Modellen entscheiden. Die gute Nachricht: Nicht unbedingt die teuerste Konsole ist notwendig. GTA 6 läuft auch auf der regulären PlayStation 5 und der Xbox Series S.

Lohnt es sich, mit dem Kauf zu warten?

Wer nicht unbedingt am Erscheinungstag spielen muss, könnte von einem Preisvergleich profitieren. Auf Geizhals.at lässt sich die Entwicklung der Konsolenpreise nachvollziehen. Ob die Preise nach dem GTA-6-Start wieder sinken, ist allerdings offen. Die Auswertung zeigt zwar einen deutlichen Zusammenhang zwischen wichtigen GTA-6-Ankündigungen und Nachfragespitzen, belegt aber nicht, dass der Hype allein für sämtliche Preissteigerungen verantwortlich ist.

Auch auf willhaben macht sich der Hype bemerkbar

Wer auf eine günstige Konsole aus zweiter Hand hofft, könnte ebenfalls enttäuscht werden. Wie aktuelle Daten von willhaben zeigen, ist das Interesse an GTA 6 auch auf dem österreichischen Privatmarkt deutlich gestiegen. Eine neuwertige PlayStation 5 wird dort für rund 500 Euro angeboten, eine Xbox Series X kostet im Schnitt 490 Euro und eine Xbox Series S rund 250 Euro. Einzelne Anbieter verlangen laut einem Bericht des „Standard“ sogar bis zu 800 Euro für eine reguläre PlayStation 5. Ob diese Preise tatsächlich bezahlt werden, ist allerdings nicht bekannt. Dass auch die tatsächlichen Gebrauchtpreise steigen können, zeigen Daten des US-Marktplatzes Swappa: Dort verteuerte sich eine gebrauchte PS5 Pro zwischen April und September 2026 im durchschnittlichen Verkauf um 36 Prozent, eine Xbox Series X um 32 Prozent.