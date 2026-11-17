Betrüger verschicken derzeit SMS im Namen der Pensionsversicherung. Empfänger sollen darin bis zu einem bestimmten Datum die Daten ihres Pensionskontos aktualisieren. Wichtig: Nicht auf den Link klicken!

Die Nachrichten sehen aus, als kämen sie von der Pensionsversicherung (PV) Österreich. Sie behaupten, die Angaben zum Pensionskonto müssten aktualisiert werden, und setzen dafür eine Frist. In der SMS steht ein Link.

©kk / privat Die Nachrichten sehen aus, als kämen sie von der Pensionsversicherung (PV) Österreich.

Gefälschte Website fragt Daten ab

Der Link führt laut PV auf eine gefälschte Website, auf der persönliche Daten abgefragt werden. Als Beispiel nennt die PV die Adresse „pv-pensionsversicherung.com“. Sie hat nichts mit der echten Pensionsversicherung zu tun. Die PV stellt klar: Sie fordert niemals per SMS dazu auf, persönliche Daten einzugeben. Wer so eine Nachricht bekommt, sollte sie nicht beantworten und den Link auf keinen Fall öffnen. Die Frist in der SMS hat einen Zweck: Wer glaubt, nur noch wenig Zeit zu haben, klickt schneller und denkt weniger nach. Genau darauf setzen Betrüger bei solchen Nachrichten.