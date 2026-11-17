Fake-SMS im Namen der Pensionsversicherung
Betrüger verschicken derzeit SMS im Namen der Pensionsversicherung. Empfänger sollen darin bis zu einem bestimmten Datum die Daten ihres Pensionskontos aktualisieren. Wichtig: Nicht auf den Link klicken!
Die Nachrichten sehen aus, als kämen sie von der Pensionsversicherung (PV) Österreich. Sie behaupten, die Angaben zum Pensionskonto müssten aktualisiert werden, und setzen dafür eine Frist. In der SMS steht ein Link.
Gefälschte Website fragt Daten ab
Der Link führt laut PV auf eine gefälschte Website, auf der persönliche Daten abgefragt werden. Als Beispiel nennt die PV die Adresse „pv-pensionsversicherung.com“. Sie hat nichts mit der echten Pensionsversicherung zu tun. Die PV stellt klar: Sie fordert niemals per SMS dazu auf, persönliche Daten einzugeben. Wer so eine Nachricht bekommt, sollte sie nicht beantworten und den Link auf keinen Fall öffnen. Die Frist in der SMS hat einen Zweck: Wer glaubt, nur noch wenig Zeit zu haben, klickt schneller und denkt weniger nach. Genau darauf setzen Betrüger bei solchen Nachrichten.
So kannst du dich schützen
- Sei misstrauisch bei unbekannten Absendern und unterdrückten Nummern.
- Drücke niemals auf den Link
- Gib keine persönlichen Daten, Bankverbindungen oder Passwörter weiter.
- Melde verdächtige Nachrichten der Pensionsversicherung.
- Erstatte Anzeige bei der Polizei oder melde den Fall auf einer offiziellen Plattform wie rufnummernmissbrauch.at.
- Im Zweifel: Kontaktiere die PV über ihre offiziellen Kanäle, bevor du antwortest.
- Warne Familie und Freunde vor der Masche.