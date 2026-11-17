Die EU-Kommission erwartet für Österreich heuer nur 0,8 Prozent Wirtschaftswachstum, 2027 dann 1,2 Prozent. Die Inflation bleibt mit 3,1 Prozent hoch, die Arbeitslosigkeit steigt auf 6,1 Prozent.

Mit 0,8 Prozent Wachstum bleibt das heurige Jahr damit schwach. Erst 2027 soll Österreichs Wirtschaft wieder um mehr als ein Prozent zulegen.

Mit 0,8 Prozent Wachstum bleibt das heurige Jahr damit schwach. Erst 2027 soll Österreichs Wirtschaft wieder um mehr als ein Prozent zulegen.

Das zeigt die neue Prognose der EU-Kommission vom Dienstag. Laut Kommission erholt sich die Wirtschaft langsam, trotz hoher Energiepreise und teurer Kredite. 2028 soll sie um 1,1 Prozent wachsen.

Industrie zieht an, Konsum schwächelt

Gut läuft es derzeit vor allem in der Industrie. Firmen im Ausland kaufen viele Bauteile aus Österreich, auch wegen des Booms bei Künstlicher Intelligenz. Die Kommission warnt aber: Wenn die Weltwirtschaft schwächer wird, kann das schnell wieder vorbei sein. Weniger gut sieht es bei den Haushalten aus. Weil die Preise schneller steigen als die Einkommen, bleibt vielen heuer weniger Geld übrig. Die Menschen halten sich beim Einkaufen deshalb zurück. Auch am Bau läuft es wegen hoher Zinsen und Baukosten schlecht.

Mehr Frauen ohne Job

Die Arbeitslosenquote soll heuer auf 6,1 Prozent steigen. Frauen trifft das stärker als Männer. Ein Grund ist laut Kommission das höhere Pensionsalter: Frauen gehen schrittweise erst mit 65 statt mit 60 in Pension und bleiben so länger am Arbeitsmarkt. In den nächsten zwei Jahren soll die Arbeitslosigkeit wieder sinken.

Teurer Sprit treibt Inflation

Die Preise steigen heuer um 3,1 Prozent. Schuld ist vor allem der teure Sprit. Die Regierung bremst mit der Spritpreisbremse und der niedrigeren Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel dagegen. Nächstes Jahr sollen dann Strom und Gas teurer werden. Die Teuerung soll 2027 bei 2,9 Prozent liegen, 2028 bei zwei Prozent.

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Der Staat macht mehr Schulden

Der Staat gibt weiter mehr Geld aus, als er einnimmt. Das Budgetloch soll heuer 4,0 Prozent der Wirtschaftsleistung betragen, 2027 und 2028 dann 3,6 Prozent. Weil das zu viel ist, läuft gegen Österreich ein Verfahren der EU. Die Schulden des Staates steigen deshalb weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 12:31 Uhr aktualisiert