Zwei Männer sollen in ganz Österreich Menschen an der Supermarktkasse die PIN abgeschaut und danach ihre Bankomatkarten gestohlen haben. Die Polizei sucht nach ihnen und bittet um Hinweise.

Die Männer sollen ihre Opfer an der Supermarktkasse beobachten und sich die PIN merken.

Die Männer sollen ihre Opfer an der Supermarktkasse beobachten und sich die PIN merken.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck fahndet die Polizei bundesweit nach den beiden Unbekannten. Das teilt die Polizei mit, die Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Salzburg.

So gehen die Täter vor

Die Männer sollen ihre Opfer an der Supermarktkasse beobachten und sich die PIN merken. Draußen lenkt einer die Person mit Fragen ab, der andere stiehlt die Bankomat- oder Kreditkarte. Danach heben sie bei einem Bankomaten Geld ab oder versuchen, mit der Karte einzukaufen. So soll es am 3. Oktober am Nachmittag in Hallein (Salzburg) gelaufen sein: In der Tiefgarage eines Lebensmittelgeschäfts lenkten die Männer eine Frau ab und stahlen die Bankomatkarte aus der Geldbörse am Beifahrersitz. Zwanzig Minuten später hoben sie 2.300 Euro ab. Am Tag darauf sollen sie in Kitzbühel (Tirol) gleich zweimal zugeschlagen und insgesamt 3.270 Euro erbeutet haben. Auch in St. Florian am Inn (Oberösterreich) und Saalfelden (Salzburg) soll das Duo im Oktober unterwegs gewesen sein.

©LPD Salzburg Einer der beiden Tatverdächtigen.

©LPD Salzburg Dei Polizei bittet um Hinweise zu diesen Personen.

Elf neue Opfer im November

Zwischen 10. und 14. November sollen die Männer weitere elf Menschen in ganz Österreich bestohlen haben. Laut Polizei waren sie vermutlich hier unterwegs:

10. November: Kärnten, Übernachtung vermutlich im Raum Deutschlandsberg/Köflach

Kärnten, Übernachtung vermutlich im Raum Deutschlandsberg/Köflach 11. November: Steiermark, Übernachtung vermutlich in Wien

Steiermark, Übernachtung vermutlich in Wien 12. November: Niederösterreich (Hadersdorf am Kamp, Straß im Straßertale, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya, Zwettl), Übernachtung vermutlich im Raum Zwettl

Niederösterreich (Hadersdorf am Kamp, Straß im Straßertale, Raabs an der Thaya, Waidhofen an der Thaya, Zwettl), Übernachtung vermutlich im Raum Zwettl 13. November: Oberösterreich (Unterweißenbach)

Oberösterreich (Unterweißenbach) 14. November: Oberösterreich und Steiermark (Liezen, Haus im Ennstal)

Eine erste veröffentlichte Fahndung zu weiteren Fällen im Februar 2026 brachte keine Ergebnisse.

Polizei bittet um Hinweise Die Polizei bittet deshalb die Bevölkerung um Hilfe und fragt: Wer hat die beiden Männer zwischen 10. und 14. November gesehen?

Wo haben die beiden übernachtet? Hinweise nimmt das Landeskriminalamt Salzburg unter der Telefonnummer 059133 50 3333 entgegen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 12:47 Uhr aktualisiert