Einmal mehr versuchen es Betrüger, an das Geld der Österreicher zu gelangen. Dazu macht man auch vor der ORF-Gebühr nicht Halt. Derzeit kursiert eine SMS, die suggeriert, dass die Zahlung des Beitrags fehlgeschlagen sei.

Der ORF und seine Tochterfirmen werden in regelmäßigen Abständen von Kriminellen für betrügerische Maschen benutzt. So freilich auch die ORF Beitragsservice GmbH (OBS), die – wenig überraschend – für den ORF Beitrag verantwortlich ist. In einer SMS behaupten Kriminelle derzeit laut „Watchlist Internet“ davor, dass die Zahlung für den Rundfunkbeitrag fehlgeschlagen ist und eine Aktualisierung der Daten notwendig sei. Daraufhin soll man auf einen seriös wirkenden Link klicken und persönliche Informationen sowie sensible Zahlungsdaten angeben – es handelt sich um einen Phishing-Versuch.

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Kein Betrugsversuch ohne Ultimatum

Die SMS kommt dabei von einer österreichischen Handynummer, der Absender ist vermeintlich die „ORF-Beitragsservice GmbH“. Zeit wird in der SMS jedenfalls keine verschwendet, wird doch schon im ersten Satz behauptet, dass die Zahlung der Gebühr fehlgeschlagen sei, weshalb eine Aktualisierung der Daten notwendig sei. Und kein Betrugsversuch ohne Ultimatum: Die Aufforderung enthält nämlich ein Verfallsdatum. Bis zum nächsten Tag hätten die Betroffenen Zeit zu reagieren.

©Watchlist Internet Diese SMS ist derzeit im Umlauf.

Link führt zu externer Seite

Klickt man nun auf den Link, führt dieser zu einer externen, von den Kriminellen entworfenen Seite. Dort soll man eben die persönlichen Daten und sensible Zahlungsinformationen (wie beispielsweise IBAN, Onlinebanking-Login, Kreditkartendaten) aktualisieren. Die Infos, die man dadurch erhält werden laut Watchlist Internet erfahrungsgemäß für weitere Betrugsversuche verwendet. Kriminelle melden sich da dann per Telefon und geben sich als Bankmitarbeiter aus. Dank der ersten Masche wissen sie auch ganz genau, wann das Opfer in welche Falle getappt ist und haben auch die Informationen bezüglich der Bank, bei der sie sind. Das sorgt für Vertrauen.

Wie man den Betrugsversuch erkennt

Wie aber erkennt man den Betrugsversuch am besten? Wirft man einen zweiten Blick auf den Link, merkt man, dass die Domain nicht auf „.at“ sondern auf „.online“ endet. Das ist ein erstes Indiz dafür, dass es sich um keine offizielle Seite des ORF-Konzerns handelt. Außerdem ist der Name „orfdigital“ im Link ebenfalls auffällig, hat „ORF Digital“ doch überhaupt nichts mit der Haushaltsabgabe zu tun, sondern ist eine technische Empfangsplattform. Sie sorgt dafür, dass österreichische Haushalte die ORF Programme empfangen können. Zudem würden offizielle Seiten, wie die OBS, keine Aufforderung zur Dateneingabe über einen integrierten Link bzw. per SMS schicken.

Was man tun kann, wenn man Daten angegeben hat

Ist man jetzt aber dennoch in die Phishing-Falle getappt, sollte man so rasch wie möglich aktiv werden. Dazu sollte man die eigene Bank kontaktieren und die Situation schildern. Nicht schaden kann es außerdem, dass man das Passwort des Onlinebankings ändert – falls das noch möglich ist. In der darauffolgenden Zeit ist es auch ratsam, das Konto besonders genau im Auge zu behalten, um ungewöhnliche Bewegungen möglichst schnell zu bemerken – und bestenfalls zu verhindern. Abschließend heißt es seitens Watchlist Internet noch: „Bleiben Sie wachsam! Die Kriminellen verfügen über Ihre Kontaktdaten und werden sehr wahrscheinlich versuchen, Sie mit einer anderen Masche in die Falle zu locken.“

Auch ORF warnt vor Betrugsmasche

Auch der ORF selbst warnt übrigens vor der Betrugsmasche. In einer kurzen Warnung auf „ORF Digital“ erklärt man, dass die SMS nicht von der OBS sei und der Link dementsprechend auch nicht zu ORF Digital führen würde. Gleichzeitig warnt man, „auf keinen Fall“ auf den Link zu klicken und auch keinesfalls dort dann persönliche Daten oder Zahlungsdaten einzugeben.