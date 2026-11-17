ÖVP, SPÖ und NEOS haben sich auf einen überarbeiteten Entwurf für die Bundesstaatsanwaltschaft geeinigt. Fertig ist die Reform damit nicht: Für den Beschluss braucht die Regierung die Grünen.

Die Einigung fiel in der Nacht auf Dienstag, am Vormittag verkündeten die Klubobleute das Ergebnis. Der neue Entwurf soll mit Änderungen an den Nationalrat gehen.

Worum es geht

Derzeit liegt die Weisungsspitze der Staatsanwaltschaften beim Justizministerium. Eine politisch unabhängige Behörde wird seit Jahren diskutiert. Künftig soll laut Justizministerium keine einzelne politische Person mehr über Weisungen in Strafverfahren entscheiden. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) will damit als erste Justizministerin keinen Einfluss mehr auf staatsanwaltschaftliche Verfahren nehmen können. An die Spitze der neuen Behörde soll ein unabhängiges Dreiergremium kommen. Ein Expertengremium soll Kandidatinnen und Kandidaten vorschlagen, das Parlament stimmt zu oder lehnt ab, ernannt wird vom Bundespräsidenten. Das Parlament soll die Behörde auch kontrollieren, ohne laufende Ermittlungen zu gefährden. Zweimal im Jahr ist ein Bericht an den Justizausschuss vorgesehen.

Das ändert sich gegenüber dem ersten Entwurf

Die Regierung hatte ihre Pläne Ende Juni vorgelegt. In der zweimonatigen Begutachtung gingen fast 850 Stellungnahmen ein, ein Großteil davon kritisch. Sporrer sah darin einen „klaren Änderungsbedarf“. Zwei Punkte wurden nun geändert:

Die Amtszeit der drei Bundesstaatsanwälte steigt von sechs auf neun Jahre.

Wie die Mitglieder abstimmen, muss nicht mehr gegenüber dem Parlament offengelegt werden.

Die Einbindung des Parlaments bei der Bestellung bleibt. „Davon können und wollen wir nicht abgehen“, sagte ÖVP-Klubchef Ernst Gödl laut ORF. Sporrer spricht von einer „soliden Basis“ für weitere Verhandlungen.

Druck der NEOS

Vor der Einigung sollen die NEOS laut Medienberichten gedroht haben, andere Vorhaben der Regierung zu blockieren, etwa die Reform der Sozialhilfe, den Wehrdienst und das Klimagesetz. NEOS-Klubobmann Yannick Shetty sprach von einer „historischen Verantwortung“, die Institutionen „sturmfest zu machen“. Die NEOS betonen aber, dass es sich nur um eine grundsätzliche Einigung handelt.

Kritik aus Justiz und Opposition

Am ersten Entwurf gab es teils scharfe Kritik. Die Präsidentin und die Präsidenten der vier Oberlandesgerichte befürworten zwar grundsätzlich eine weisungsfreie Spitze. Der Entwurf verfehle dieses Ziel aber, er öffne ein „Einfallstor für politische Interventionen“. Ihre Kritik: Das Parlament könne Kandidaten mit einfacher Mehrheit und ohne Begründung beliebig oft ablehnen. Die Kontrolle durch den Nationalrat erfasse auch laufende Verfahren, das sei Sache unabhängiger Gerichte. Außerdem seien zu wenige Praktiker aus Justiz und Staatsanwaltschaft in der Auswahlkommission. Zwei ihrer Kritikpunkte, die kurze Amtszeit und die Offenlegung des Abstimmungsverhaltens, greift der neue Entwurf auf. Auch die Grünen kritisierten den ersten Entwurf scharf. Ihre Justizsprecherin Alma Zadić sprach im August von einem „Etikettenschwindel“ und forderte einen Neustart. Auf die neue Einigung reagiert sie zurückhaltend: Die längere Amtszeit und das geheime Abstimmungsverhalten wären wichtige Verbesserungen. Die entscheidende Frage bleibe aber offen, nämlich wer die Bundesstaatsanwälte bestellt. „Politische Mehrheiten dürfen nicht darüber entscheiden, wer an der Spitze der Staatsanwaltschaft steht“, so Zadić. Bei der Bestellung müsse die Regierung dringend nachbessern. Die FPÖ lehnt das Projekt grundsätzlich ab und bezeichnet es in einer Aussendung als intransparent, parteipolitisch, unnötig und teuer.

Grüne als Zünglein an der Waage

Für die Reform sind Verfassungsänderungen nötig, dafür braucht es eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Die Regierung setzt dabei auf die Grünen. Bei der Bestellung will die SPÖ ihnen laut ORF weit entgegenkommen, ÖVP und NEOS sind skeptisch. Nach den Verhandlungen mit den Grünen soll ein Abänderungsantrag folgen. Die NEOS hoffen auf einen Beschluss im National- und Bundesrat noch im Dezember.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 13:47 Uhr aktualisiert