Rund um den Black Friday am 27. November wollen laut einer Umfrage 58 Prozent der Österreicher Rabattaktionen nutzen. Im Schnitt planen sie 314 Euro auszugeben. Temu und Shein verlieren dabei an Zuspruch.

Die Umfrage hat das Institut Reppublika im Auftrag des Handelsverbands durchgeführt, befragt wurden rund 1.000 Menschen ab 18 Jahren. Der Handelsverband rechnet für die Black Week bis zum Cyber Monday am 30. November mit Ausgaben von rund 460 Millionen Euro, ähnlich viel wie im Vorjahr. Zwar wollen etwas weniger Menschen mitmachen, dafür ist das geplante Budget um knapp sieben Prozent höher. Ob es am Ende tatsächlich 460 Millionen Euro werden, zeigt sich erst nach dem Cyber Monday am 30. November.

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Jüngere kaufen eher

Am stärksten zieht es die Jüngeren zu den Angeboten: 79 Prozent der Generation Z wollen zugreifen, bei den über 60-Jährigen sind es 41 Prozent. Viele wollen vor allem sparen. 39 Prozent möchten ohnehin geplante Anschaffungen günstiger bekommen oder achten wegen der hohen Lebenshaltungskosten auf Rabatte. 35 Prozent wollen Weihnachtsgeschenke billiger kaufen. Ganz oben auf der Einkaufsliste stehen Kleidung (39 Prozent), Elektronik (34 Prozent) und Kosmetik (30 Prozent). Deutlich häufiger als im Vorjahr genannt werden Sportartikel und Spielzeug.

Weniger Temu und Shein

Mehr als die Hälfte der Kaufwilligen will zumindest teilweise in Geschäften einkaufen, 39 Prozent nur online. Beim Onlineshopping zeigt sich eine Verschiebung: 44 Prozent wollen bei österreichischen Webshops bestellen, im Vorjahr waren es 40 Prozent. Bei Plattformen aus Fernost wie Temu und Shein sinkt der Anteil von 21 auf 13 Prozent. Der Handelsverband führt das auf zwei neue EU-Abgaben zurück: einen Pauschalzoll von drei Euro seit Juli und eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro seit November. Die nationale Paketgebühr von 2,40 Euro bremse laut Handelsverband dagegen den Konsum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 14:27 Uhr aktualisiert