Ein ganz besonderes, nur alle paar Jahre stattfindendes Wetterphänomen steht der Welt bevor: El Niño (übersetzt: das Christkind). GeoSphere Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter erklärt nun die Bedeutung für Österreich.

El Niño steht vor der Tür. Ob es viel oder wenig Schnee gibt, sei "so schwierig zu sagen", so GeoSphere-Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter.

El Niño steht vor der Tür. Ob es viel oder wenig Schnee gibt, sei "so schwierig zu sagen", so GeoSphere-Austria-Meteorologe Gerhard Hohenwarter.

Der Meteorologe war vor einigen Tagen zum Interview beim Deutschen Alpenverein zu Gast und hat über so einige spannende Wetterphänomene gesprochen – darunter etwa auch „El Niño“. Dabei handelt es sich um ein natürlich auftretendes Phänomen, das in der Regel alle zwei bis sieben Jahre eine ungewöhnlich starke Erwärmung der Oberfläche des tropischen und südlichen Pazifiks beschreibt. Weil es häufig um die Weihnachtszeit herum vor der Westküste Südamerikas auftritt, hat man es El Niño genannt – also „das Kind“ bzw. in dem speziellen Fall „das Christkind“.

El-Niño-Auswirkungen: „Das kann man bei uns nicht genau sagen“

Im Gespräch mit Franz Güntner vom Deutschen Alpenverein erklärt Hohenwarter, dass sich dabei die Meeresströmungen im Südpazifik umdrehen, warmes Wasser nach Südamerika fließt und eine ganze Menge Feuchtigkeit mitbringt. Dementsprechend hätte Chile bereits einen „Bombenwinter“ gehabt, so der Experte. Zu den Folgen in Europa bzw. Österreich meint er dann nur: „Das kann man bei uns eigentlich nicht genau sagen.“

Hohenwarter spricht das große Problem an

Aber warum eigentlich? „Das Problem: El Niño findet im Südpazifik statt, Europa liegt am Nordatlantik. „Das heißt bis die Auswirkungen vom El Niño bei uns sind, mischen sie sich mit vielen anderen klimatischen und meteorologischen Zirkulationsmustern der Erde und das macht es so schwierig, zu sagen, ob ein El-Niño-Winter bei uns viel Schnee oder wenig Schnee bringt.“

„Was wir meines Wissens nach bei El Niños noch nicht hatten…“

Einzig bei einem ist sich der Meteorologe (fast) sicher: „Was wir meines Wissens nach bei El Niños noch nicht hatten, waren kalte Winter.“ Dass es ein kalter Winter werde, dafür würde es also aktuell „keine deutlichen Anzeichen“ geben, so Hohenwarter. Das sei „in den seltensten Fällen“ so, er selbst kenne kein Beispiel, wo es so war. „Niederschlagsreich könnte er zwar sein, El Niño führt aber eher zu einer weltweiten Erwärmung, was im Winter dann nicht gerade für Kälte spricht“, erklärt der Experte abschließend.