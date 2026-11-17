Rote, tränende Augen beim Skifahren oder Langlaufen? Wind, Kälte und Sonne setzen den Augen im Winter zu. Kärntner Optiker erklären, worauf es bei der richtigen Sport- oder Skibrille ankommt.

Ob auf der Piste, auf der Loipe, bei einer Skitour oder am Eislaufplatz: Wer gut sieht, ist beim Wintersport sicherer unterwegs. Eine passende Brille schützt die Augen vor UV-Strahlung, Wind und Schnee. Was dabei wichtig ist, erklärt Mario Teufl, Landesinnungsmeister der Kärntner Augen- und Kontaktlinsenoptiker.

1. Auf UV-Schutz achten

Am Berg ist die UV-Belastung laut Teufl um ein Vielfaches höher als im Tal. Dazu kommt das grelle Licht, das Schnee und Eis zurückwerfen. Sport- und Skibrillen sollten deshalb ausreichend UV-Schutz bieten. Bei wechselndem Licht helfen Gläser, die sich automatisch an die Helligkeit anpassen.

2. Vor Wind schützen

Wind trocknet die Augen aus und reizt sie. Das merken vor allem Menschen mit Kontaktlinsen. Teufl empfiehlt Brillen mit großen, gebogenen Gläsern, die auch seitlich schützen. Skibrillen sollten eng anliegen.

3. Den passenden Filter wählen

Sogenannte Polarisationsfilter mindern die Blendung durch Schnee und Eis. Unebenheiten auf der Piste oder am Eis sind damit besser zu erkennen.

4. Auf gute Belüftung achten

Beschlagene Gläser stören nicht nur, sie sind auch gefährlich, weil man schlechter sieht. Eine gute Luftzirkulation und spezielle Beschichtungen helfen dagegen.

5. Ski- oder Sportbrille?

Beim Skifahren und Snowboarden tragen die meisten eine klassische Skibrille. Wer Brille trägt, kann zu einer größeren Skibrille greifen, unter die die eigene Brille passt. Es gibt aber auch Skibrillen mit eigener Sehstärke. Beim Langlaufen, Tourengehen und Eislaufen sind leichtere Sportbrillen beliebt. Sie bieten ein größeres Sichtfeld, Modelle mit dünnen Bügeln passen auch unter den Helm.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 14:45 Uhr aktualisiert