Nach den Vorwürfen zu überhöhten Medikamentenpreisen will nun auch die Stadt Wien die Verrechnung im Spital der Barmherzigen Brüder prüfen. Das Krankenhaus sagt seine volle Unterstützung zu.

Das geht aus einer Aussendung des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Wien vom Dienstag hervor. Man werde der Prüfung alle nötigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen, heißt es darin. Welchen Zeitraum die Stadt Wien prüft und wie sie dabei vorgeht, steht nicht in der Aussendung.

Spital weist Vorwürfe zurück

Den Vorwurf, sich durch die Medikamentenverrechnung wissentlich oder systematisch ungerechtfertigt öffentliches Geld verschafft zu haben, weist das Spital zurück. Die bisherige Verrechnung entspreche den rechtlichen Vorgaben. Überschüsse würden nicht ausgeschüttet, sondern in die Versorgung der Patienten, in die medizinische Infrastruktur und in den Ausbau des Hauses fließen. Man habe großes Interesse an „einer vollständigen, sachlichen und transparenten Klärung“, sagt Gesamtleiter Ivan Jukić.

Darum geht es

Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte der „Spiegel“ vergangene Woche aufgezeigt, dass die Ordensapotheken der Barmherzigen Brüder den eigenen Spitälern jahrelang stark überhöhte Medikamentenpreise verrechnet haben sollen. Betroffen wären die Standorte Wien, Linz, Graz und Eisenstadt. Weil die Bundesländer Verluste der Spitäler großteils abdecken, könnten am Ende Steuerzahler und Krankenversicherte die Mehrkosten getragen haben. Als Beispiel nannte der Bericht ein Antibiotikum in Linz: Die Apotheke kaufte es um 19,49 Euro ein, verrechnete einer fremden Klinik 24,15 Euro und dem eigenen Spital 241,25 Euro. Der Orden weist die Vorwürfe zurück. Im Preis seien auch Leistungen wie Aufbereitung, Personal und Lagerung enthalten. In der Steiermark prüft der Gesundheitsfonds des Landes bereits die Grazer Apotheke. Ein erster Bericht kommt laut Orden zu einer anderen rechtlichen Einschätzung als der Orden selbst. Eine abschließende Bewertung fehlt noch. Es gilt die Unschuldsvermutung.