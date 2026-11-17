Husten, Auswurf, Atemnot: In Österreich dürften rund 520.000 Menschen an der Lungenkrankheit COPD leiden, viele ohne es zu wissen. Zum Welt-COPD-Tag am Mittwoch geht es um eine frühe Diagnose.

COPD ist eine chronische Erkrankung der Lunge, bei der die Atemwege dauerhaft verengt sind. Die 520.000 Betroffenen sind eine Hochrechnung auf Basis internationaler Daten. Demnach sind rund zwölf Prozent der Männer und gut acht Prozent der Frauen ab 40 Jahren betroffen. Die Dunkelziffer sei hoch. Die Zahlen stammen aus einer Aussendung des Pharmaunternehmens GSK.

Rund 2.700 Todesfälle

2024 starben laut GSK in Österreich rund 2.700 Menschen an COPD. Im selben Jahr gab es fast 17.700 Spitalsaufenthalte wegen der Krankheit, im Schnitt dauerten sie rund zehn Tage. Dazu kamen etwa 1,3 Millionen Krankenstandstage. Der wichtigste Risikofaktor ist das Rauchen. Laut Gesundheit Österreich GmbH rauchen rund 20 Prozent der Menschen ab 15 Jahren täglich, mehr als im EU-Schnitt.

Frauen oft später diagnostiziert

Typische Anzeichen sind Atemnot, Husten und Auswurf. Wer solche Beschwerden hat, sollte sie früh abklären lassen. Wichtigste Untersuchung ist ein Lungenfunktionstest, die sogenannte Spirometrie. Bei Frauen wird COPD laut Studien häufiger erst spät erkannt, sie bekommen seltener einen solchen Test.