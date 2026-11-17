Mit 15. November 2026 war die e-Card-Gebühr in Höhe von 26,85 Euro fällig. Mit der November-Pension wird sie erstmals auch Österreichs Ältesten abgezogen. Wir wissen, wie viele PVA-Versicherte das genau betrifft.

Bisher waren Pensionisten von der e-Card-Gebühr ausgeschlossen, dieses Jahr müssen aber auch einige von ihnen sie bezahlen. Immerhin 26,85 Euro ist sie für das Jahr 2027 schwer, wohl über fünf Millionen Österreicher werden zur Kasse gebeten. Dass Österreichs Älteste heuer ebenfalls zahlen müssen, liegt daran, dass die Krankenkasse finanzielle Probleme hat. Aber: Nicht allen wird die e-Card-Gebühr abgezogen, es gibt einige Ausnahmen.

Diese Pensionisten müssen die e-Card-Gebühr nicht bezahlen: Bezieher der Ausgleichszulage

Bezieher des Ausgleichszulagenbonus

Bezieher des Pensionsbonus

Bezieher der Waisenpension

Bezieher eines Übergangsgeldes, Rehabilitationsgeldes oder einer Teilpension

Vorliegen eines Haftruhens

allgemein Personen mit weiterem Bezug (z. B. weitere Pension, Erwerbseinkommen, Arbeitslosengeldbezug), von dem bereits ein Serviceentgelt einbehalten wird

So viele PVA-Pensionisten müssen die e-Card-Gebühr zahlen

Wir haben uns nun bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) erkundigt, wie viele PVA-Pensionisten hierzulande tatsächlich die 26,85 Euro für die e-Card berappen müssen. Seitens der PVA-Pressestelle heißt es nun exklusiv gegenüber 5 Minuten: „Mit der November-Pension wird bei 1.462.466 Personen die e-Card-Gebühr einbehalten.“ Diese kommt mit 1. Dezember auf die Konten. Nach der doppelten Pension Ende Oktober bekommen die Betroffenen an diesem Tag also etwas weniger als üblich überwiesen. Diese Zahl deckt sich übrigens auch weitgehend mit der Schätzung, die der Dachverband der Sozialversicherungen gegenüber 5 Minuten angegeben hat. Hier war die Rede von „rund 1,5 Millionen Pensionisten“. Anfragen bei der SVS (Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen) und der BVAEB (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau) zu den dortigen Betroffenenzahlen blieben bisher noch unbeantwortet. Sobald die Rückmeldungen vorliegen, werden die Zahlen an dieser Stelle ergänzt.

Seniorenbund-Präsidentin klärt Irrtum um e-Card-Gebühr auf

In den vergangenen Wochen haben sich übrigens immer wieder Irrtümer in sozialen Medien und Leserbriefen ergeben, wonach die e-Card-Gebühr monatlich gezahlt werden muss. Seniorenbund-Präsidentin Ingrid Korosec stellt nun aber klar, dass das nicht der Fall sei: „Sie gilt für das Kalenderjahr 2027 und wird einmalig von der November-Pension 2026 abgezogen, die am 1. Dezember ausbezahlt wird.“