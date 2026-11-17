Neben teils stürmischen Bedingungen am Mittwoch im Norden und Nordosten Österreichs werden in den kommenden Tagen auch immer wieder Regenschauer und ab den höchsten Tälern auch Schnee erwartet.

Das Wetter stellt sich in den kommenden Tagen recht spannend dar. Während es in den meisten Tälern noch zeitweise regnet, pendelt die Schneefallgrenze zwischen 1.000 und 2.000 Metern Höhe. Ab da kann dann stellenweise auch mit Schneefall gerechnet werden. Gleichzeitig wird der Westwind am Mittwoch, 18. November 2026, teils stürmisch auffrischen. Die Meteorologen der GeoSphere Austria warnen im Norden und Nordosten des Landes sogar vor dem Sturm, wobei man „einzelne Böen über 70 km/h erwartet“. In exponierten Lagen seien kurzzeitig auch über 90 km/h möglich.

©GeoSphere Austria In Teilen Österreichs wird am Mittwoch vor starkem Wind gewarnt.

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Sturm am Mittwoch im Norden und Nordosten

Am Mittwoch ziehen bei raschem Sonne-Wolken-Wechsel in der Nordhälfte zeitweise Regenschauer durch. Die Schneefallgrenze bewegt sich da um 1.400 Meter Seehöhe. Im Norden und Nordosten wird eben vor teils stürmischen Bedingungen gewarnt, so die Experten. Am Donnerstag breiten sich von Westen her im Tagesverlauf dichtere Wolken mit Regenschauern aus. Im Gegensatz zum Mittwoch wird es am Donnerstag auch im Süden nass – und das bei einer Schneefallgrenze zwischen 1.300 Metern im Nordwesten und 2.000 Metern im Süden.

Überwiegend trüb und nass am Samstag

Am Freitag steht weiterhin recht wechselhaftes Wetter am Programm. Regen bzw. Regenschauer sind auch da wieder vor allem an der Alpennordseite, im Norden und im Westen Österreichs zu erwarten. Trocken könnte es in Osttirol, Kärnten, der Südsteiermark und dem Südburgenland bleiben. Die Schneefallgrenze pendelt um 1.500 Meter herum. Der Samstag bringt dem Land dann überwiegend trübes und nasses Wetter – mit dem ein oder anderen Sonnenfenster. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt in Oberösterreich, die Schneefallgrenze pendelt zwischen 1.000 und 1.500 Metern Seehöhe. Auch am Samstag bleibt es vor allem im Süden weitgehend trocken, heißt es seitens der GeoSphere Austria.

Am Sonntag bekommt der Süden Niederschlag ab

Anders sieht das am Sonntag aus. Da ist es zwar anfangs noch sonnig, „doch schon bald kommen von Südwesten ausgehend dichte Wolkenfelder auf, die bis zum Abend fast das ganze Land bedecken“, wissen die Meteorologen. Regenschauer sind vor allem am Nachmittag und im Westen, Süden und Südosten Österreichs zu erwarten. Die Schneefallgrenze liegt neuerlich zwischen 1.000 und 1.500 Metern Seehöhe.