In fünf Bundesländern herrscht ein Engpass an Blutkonserven, stellenweise fehlt fast die Hälfte der Reserven. Warum nun vor allem junge Menschen gefragt sind, und ab wann man nach einer Erkältung wieder spenden darf.

Das rote Kreuz appelliert an die Jugend, da viele Spender bald die Altersgrenze erreichen.

Das rote Kreuz appelliert an die Jugend, da viele Spender bald die Altersgrenze erreichen.

Die Lagerstände des Spenderblutes sind in mehreren Bundesländern gefährlich niedrig. Teilweise fehlen fast 50% der gewünschten Blutkonserven. Konkret betroffen sind die Bundesländer Salzburg, Burgenland, Niederösterreich, der Steiermark und Wien.

Bedarf steigt in der kalten Jahreszeit

„Während die Blutkonserven zur Neige gehen, steigt der Bedarf in den Spitälern in der kalten Jahreszeit“, sagt Dr. Christof Jungbauer, medizinische Leiter der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes Wien, Niederösterreich und Burgenland.

Besondere Abklingzeiten für Krankheit

Nach einem leichten Infekt ohne Fieber ist man nach etwa sieben Tagen wieder in der Lage Blut zu spenden, informiert das Rote Kreuz. Wenn man auch Fieber hat, kann man nach einer Abklingzeit von vier Wochen wieder bedenkenlos spenden. Wenn Antibiotika eingenommen wurde, sollte man auch eine Frist von vier Wochen nach der letzten Einnahme einhalten.

Arzt appelliert an junge Bevölkerung

Nur 3,5 Prozent der spenderfähigen Menschen spenden in Österreich tatsächlich Blut. „Viele langjährige treue Spender erreichen mittlerweile die Altersgrenze für das Spenden“, mahnt Christof Jungbauer und startet einen Aufruf: „Besonders junge Menschen sind jetzt gefragt.“ Für eine Spende kommen gesunde Menschen zwischen 18 und 70 Jahren in Frage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 18:10 Uhr aktualisiert