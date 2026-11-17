Wie kalt wird der kommende Winter wirklich? Eine alte Bauernregel sorgt jetzt für Aufmerksamkeit. Denn das Wetter an einem ganz bestimmten Dezembertag soll verraten, wie lange uns die Kälte begleiten könnte.

Der Dezember ist nicht mehr weit entfernt und damit rückt auch der Winter immer näher. Passend dazu gibt es eine alte Bauernregel, die eine besonders lange Kälteperiode ankündigt.

Der Dezember ist nicht mehr weit entfernt und damit rückt auch der Winter immer näher. Passend dazu gibt es eine alte Bauernregel, die eine besonders lange Kälteperiode ankündigt.

Der Dezember ist nicht mehr weit entfernt und damit rückt auch der Winter immer näher. Passend dazu gibt es eine alte Bauernregel, die eine besonders lange Kälteperiode ankündigt. Entscheidend soll dabei das Wetter am 1. Dezember sein, dem Gedenktag des heiligen Eligius.

Bauernregel kündigt vier Monate Winter an

„Fällt auf Eligius ein starker Wintertag, die Kälte wohl vier Monate dauern mag“, lautet die überlieferte Wetterweisheit. Demnach könnte ein besonders kalter und winterlicher 1. Dezember darauf hindeuten, dass uns die eisige Kälte bis in den März hinein begleitet. Ob Schnee, Frost oder eisige Temperaturen: Laut der Bauernregel wäre ein kräftiger Wintereinbruch zu Monatsbeginn ein Hinweis auf einen langen Winter.

Was steckt hinter dem Eligiustag?

Der 1. Dezember ist dem heiligen Eligius gewidmet. Er lebte im 7. Jahrhundert und gilt unter anderem als Schutzpatron der Goldschmiede und Schmiede. Früher orientierten sich Bauern bei ihrer Arbeit stark an der Natur und am Wetter. Aus ihren Beobachtungen entstanden zahlreiche Bauernregeln, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Auch der Eligiustag wurde so zu einem Lostag, an dem das Wetter Hinweise auf die kommenden Monate geben sollte.

Kann man damit den Winter vorhersagen?

So spannend die alte Wetterweisheit auch klingt: Wissenschaftlich lässt sich daraus keine verlässliche Vorhersage für die nächsten vier Monate ableiten. Ein besonders kalter 1. Dezember bedeutet also nicht automatisch, dass der gesamte Winter streng ausfällt. Dafür spielen zu viele unterschiedliche Wetterentwicklungen eine Rolle. Dennoch bleibt die Bauernregel ein interessanter Teil der alten Wettertraditionen. Ob der Eligiustag heuer tatsächlich einen Vorgeschmack auf den Winter liefert, wird sich erst in den kommenden Monaten zeigen.

Glaubst du an Bauernregeln? Ja klar, die treffen immer zu Nein, ich vertraue eher der Meteorologie Die sind mir ziemlich egal Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2026 um 19:06 Uhr aktualisiert