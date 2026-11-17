Der Handel steuert mitten im Weihnachtsgeschäft wohl auf Streiks zu. Bei den Kollektivvertragsverhandlungen konnte in der dritten Runde keine Einigung erzielt werden.

Am Dienstag gingen die Kollektivvertragsverhandlungen im Handel in die dritte Runde. Ein Ergebnis kam aus siebenstündigen Gesprächen nicht zustande. Die Arbeitgeber boten eine Gehaltserhöhung von 2,1 Prozent, sowie eine Einmalzahlung von 350 Euro. Die Gewerkschaft GPA fordert allerdings eine Erhöhung um 3,8 Prozent. Die nächste Runde ist für den 30. November anberaumt.

Gewerkschaft kündigt Vorbereitungen für Streik an

„In den kommenden Tagen starten österreichweit Betriebsversammlungen, in denen auch vorsorgliche Streikbeschlüsse gefasst werden“, sagt Linda Keizer, sie ist die leitende Verhandlerin der GPA. „Die Arbeitgeber können nicht jede Verbesserung verweigern und gleichzeitig erwarten, dass die Beschäftigten das widerspruchslos hinnehmen.“

Müllauer: Leistung muss fair bezahlt werden

„Gerade im Weihnachtsgeschäft sind die Unternehmen auf ihren vollen Einsatz angewiesen. Wer diese Leistung einfordert, muss auch bereit sein, sie fair zu bezahlen“, betont Martin Müllauer, Vorsitzender des Wirtschaftsbereichs Handel in der GPA.

Arbeitgeber bezieht sich auf Konjunktur

Der „Chefverhandler auf der Arbeitgeberseite, Rainer Trefelik, verweist auf die aktuell schwierige Wirtschaftslage. „Es geht nicht um ein Nicht-Wollen, sondern um ein Nicht-Können“, so Trefelik.