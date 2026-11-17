Das Wiener Nachhilfe-Unternehmen GoStudent verbuchte 2025 einen Verlust von 33 Millionen Euro. Während das einstige Online-Kerngeschäft um ein Drittel einbrach, rettet nun ausgerechnet die klassische Präsenznachhilfe die Bilanz.

Die physische Nachhilfe scheint immernoch die attraktivere Option zu sein.

Die physische Nachhilfe scheint immernoch die attraktivere Option zu sein.

Das Nachhilfeunternehmen Go Student steckt weiterhin in den roten Zahlen. Laut dem aktuellen Jahresabschluss wurde im Geschäftsjahr 2025 ein Verlust von 33 Millionen Euro verbucht.

Präsenznachhilfe höher im Kurs

Im der Online-Nachhilfe, dem ursprünglichen Kerngeschäft, wurden im 2025 rund 53 Millionen Euro umgesetzt, das entspricht einem Rückgang um rund ein Drittel zum Vorjahr. Im Gegensatz dazu erwirtschaftete die klassische Präsenznachhilfe, die auch ein Teil des Angebots ist, rund 75 Millionen Euro, das ist ein Zuwachs von 7,5 Prozent.

CEO sieht Lage nicht als bedrohlich an

Go Student-Mitgründer und CEO Felix Ohswald betont gegenüber dem Standard, dass das Online-Geschäft dennoch eine tragfähige Säule bleibe. Den Umsatzrückgang erklärt er mit dem Rückzug aus bestimmten Märkten sowie älteren Kundenjahrgängen bis 2023.

Eigene Privatschule in den Startlöchern

Der Ausbau im physischen Bildungsbereich wird durch das Unternehmen weiter vorangetrieben: Im September 2027 will Go Student eine eigene Privatschule an der Wiener Nordbahn eröffnen. Die Räumlichkeiten dafür befinden sich bereits im Umbau.