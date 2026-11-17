Mit 20. November 2026 tritt das neue Verbraucherkreditgesetz in Kraft. Damit sollen etwa Finanzierungsformen wie "buy now, pay later" stärker reguliert werden. Aber auch auf Österreichs Banken kommen Änderungen zu.

„Buy now, pay later“ soll durch die neueste Version des Verbraucherkreditgesetzes am 20. November 2026 deutlich stärker reguliert werden. Was das für Online-Einkäufe bedeuten wird, könnt ihr unter anderem hier nachlesen: Im November: Das ändert sich beim Online-Einkauf in Österreich. Mit dem neuen Gesetz kommen aber auch auf Österreichs Banken zusätzliche rechtliche Anforderungen zu. Wir haben nachgefragt, was das konkret bedeutet.

Kunden bekommen „stärkeren Schutz vor Überschuldung“

Eva Landrichtinger, Geschäftsführerin der Wirtschaftskammer-Bundessparte Banken und Versicherung, erklärt auf Nachfrage von 5 Minuten, dass eine der wichtigsten Änderungen, die durch das neue Gesetz geschehen, die Kreditwürdigkeitsprüfung betreffe: „Künftig dürfen Kredite nur vergeben werden, wenn eine vertragsgemäße Rückzahlung wahrscheinlich ist. Für Kunden bedeutet dies einen stärkeren Schutz vor Überschuldung, möglicherweise aber auch strengere Voraussetzungen bei der Kreditvergabe.“

Online-Banking-Nachricht zeigt Änderung

Das zeigt etwa auch eine Nachricht der BAWAG, die ein 5-Minuten-Leser der Redaktion hat zukommen lassen. In seinem Online-Banking wurde er beispielsweise darauf hingewiesen, dass die Bank eine Zustimmung braucht, um ab 20. November 2026 auch weiterhin ein Überschreitungslimit einräumen zu können. In der Nachricht heißt es etwa: „Ohne Ihre Zustimmung sind Kontoüberschreitungen zukünftig nicht mehr möglich!“ Außerdem ergänzt man: „Ob eine Kontoüberschreitung im Einzelfall zugelassen wird, bleibt auch nach Einräumung Ihres Überschreitungslimits im freien Ermessen der Bank.“

©kk Diese Nachricht hat ein 5-Minuten-Leser im Online-Banking plötzlich vorgefunden.

Verbrauchern wird der Rücken gestärkt

Zusätzlich zum stärkeren Schutz vor Überschuldung werden auch die Informationspflichten erweitert und die Vorschriften für Kreditwerbung verschärft. Landrichtinger dazu: „Verbraucher sollen dadurch Kreditangebote besser vergleichen und finanzielle Risiken leichter erkennen können. Auch bei Zahlungsschwierigkeiten sollen ihre Rechte gestärkt werden.“

Nicht nur Banken von Änderung betroffen

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird ab 20. November 2026 dann auch auf bisher ausgenommene Kreditformen wie Kleinkredite und unentgeltliche Kredite ausgeweitet. „Betroffen sind daher nicht nur Banken, sondern auch andere Unternehmen, die Finanzierungsmöglichkeiten anbieten“, so die Sparten-Geschäftsführerin der Wirtschaftskammer gegenüber 5 Minuten. Sie spricht damit speziell „buy now, pay later“-Modelle an. Das Gesetz gilt grundsätzlich für Kreditverträge, die ab dem 20. November abgeschlossen werden. „Für bestehende Verträge gelten überwiegend weiterhin die bisherigen Regelungen, wobei bestimmte Ausnahmen vorgesehen sind“, weiß Landrichtinger.