Unter dem Vorwand, Ostergeschenke zu bringen, erschoss und erstach ein 47-Jähriger seine getrennt lebende Ehefrau. Am Landesgericht Wiener Neustadt fiel nun das Urteil gegen den Mann.

Am Dienstag ging der Mordprozess am Landesgericht Wiener Neustadt gegen einen 47-Jährigen mit einer Verurteilung zu Ende. Dem Mann wurde vorgeworfen, seine Ehefrau getötet zu haben. Er wurde zu lebenslanger Haft, und einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt.

Mann wurde bereits mehrfach handgreiflich

Die Frau trennte sich bereits 2019 vor dem Mann, der ihr und der Familie gegenüber immer wieder gewalttätig gewesen sei, das Paar hatte vier gemeinsame Kinder. Ein Auszug und Annäherungsverbote waren die Folge. Am 5. April, dem Ostersonntag, erschien der 47-Jährige beim neuen Wohnsitz der Familie, unter dem Vorwand, Geschenke zu bringen. Jedoch schoss er dreimal auf seine Ehefrau, und fügte ihr mit einem Schraubenzieher etwa 40 Stichwunden zu.

Gutachten bescheinigt Täter eine Persönlichkeitsstörung

Das psychiatrische Gutachten beschrieb den Täter als gefährlich. Er leide an einer schweren Persönlichkeitsstörung. Ebenso wurde Wiederholungsgefahr nicht ausgeschlossen, womit die Unterbringung im forensisch-therapeutischen Zentrum begründet wurde. Alle acht Geschworenen sprachen sich für einen Schuldspruch aus. Zusätzlich steht den vier Kindern jeweils 75.000 Euro an Trauerschmerzensgeld zu.