Seit 1. Jänner 2025 gibt es in Österreich das neue Pfandsystem für Plastikflaschen und Aluminiumdosen. Wir zeigen euch, wo man diese bei den großen Supermärkten jetzt sackweise loswird und nicht einzeln einführen muss.

Seit 1. Jänner 2025 muss man auch für die meisten Plastikflaschen und Aludosen in Österreich Pfand zahlen – und zwar genau 25 Cent pro Stück. Das Geld bekommt man wieder zurück, wenn man die Flaschen und Dosen zu den Automaten bringt. In den allermeisten Supermarkt-Filialen kann man sie aber nur einzeln – eine Flasche oder Dose nach der anderen – einführen. Das sorgt vor allem bei jenen Österreichern für Ärger, die die Pfandgebinde nur alle paar Wochen mal zurückbringen. Die Flaschen und Dosen sammeln sich dort dann oft schon sackweise. Dabei würde es die Technologie in Form von großen Pfandautomaten geben, diese sind aber die absolute Ausnahme, wie eine 5-Minuten-Anfrage bei den Supermarkt-Riesen zeigt.

Große Pfandautomaten: Lidl winkt ab, HOFER testet in Wien

So hat man bei Lidl in Österreich etwa keinen Pfandautomaten für große Säcke. Gegenüber 5 Minuten erklärt man das folgendermaßen: „Unsere Infrastruktur ist aus unserer Sicht ausreichend, eine Ausweitung auf solche Automaten ist aktuell nicht angedacht.“ Einen solchen „Multifeed-Pfandrücknahmeautomaten“ gibt es bei HOFER – und zwar in der Filiale in der Davidgasse in Wien. „Dabei handelt es sich derzeit um einen Test mit dem Ziel, die Rückgabe für Kundinnen und Kunden einfacher und schneller zu gestalten“, heißt es aus der Pressestelle. Besonders bei Rückgaben ab etwa 20 Gebinden würde es „deutlich rascher“ gehen, erklärt man weiter. Wie es weitergeht und ob noch mehr solcher Automaten geplant sind? „Nach Evaluierungen des Testbetriebs wird über weitere Schritte entschieden.“

Sackweise Pfandrücknahme bei SPAR „derzeit nur vereinzelt“

Seitens SPAR erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten, dass es diese Art der Pfandrücknahme „derzeit nur vereinzelt“ geben würde. Und weiter: „Wir haben bei den großen Interspar-Märkten solche ‚Säcke-Pfandautomaten‘ getestet, zum Beispiel in Salzburg im EUROPARK.“ Bezüglich einer Ausweitung auf alle Märkte winkt man – zumindest aktuell – ab. „Das ist auch ein Platzproblem und wir haben ja gerade erst vor eineinhalb Jahren die Pfandrücknahmen umgebaut“, gibt SPAR-Pressesprecherin Nicole Berkmann zu bedenken.

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BILLA setzt auf vier Multifeed-Pfandautomaten, einer bei PENNY

Bei BILLA und BILLA PLUS testet man seit mittlerweile Ende 2025 die Rücknahme per „Multifeed-Pfandautomat“ an insgesamt vier Standorten. „Die Geräte stehen am Wiener Praterstern sowie in Neunkirchen, Brunn am Gebirge (beide NÖ) und Saalfelden (Salzburg). Ein weiteres Gerät ist bei PENNY in Weiden am See (Burgenland) im Einsatz.“ Dafür, die Technologie an einzelnen, rücknahmestarken Standorten zu testen, hat man sich beim Supermarkt-Riesen übrigens bewusst entschieden. Einerseits ist das für Kunden, die größere Mengen zurückbringen, praktisch, andererseits untersucht man im Pilotbetrieb auch, „wie sich die Technologie auf Wartezeiten, Filialabläufe, Reinigung, Wartung und Wirtschaftlichkeit auswirkt.“

Was BILLA-Kunden besonders positiv bewerten

Und die bisher gesammelten Erfahrungen seien „überwiegend positiv“. Die REWE-Pressestelle dazu: „Bis Anfang Juni 2026 wurden über die vier BILLA- und BILLA-PLUS-Pilotanlagen bereits rund 1,46 Millionen PET-Flaschen und Dosen zurückgenommen. Besonders positiv bewerten Kundinnen und Kunden die Zeitersparnis und die Möglichkeit, mehrere Gebinde gleichzeitig einzuwerfen.“ Aus den Filialen selbst gebe es ebenfalls positives Feedback hinsichtlich der Entlastung bei hohen Rückgabemengen. Optimierungspotenzial sieht man beispielsweise noch beim Reinigungsaufwand. Man plant auch, die Technologie „gezielt weiter einzusetzen“.

Wo BILLA einen weiteren Einsatz von Multifeed-Automaten prüft

Einen flächendeckenden Rollout verneint man gegenüber 5 Minuten jedoch. Ein solcher sei nicht vorgesehen. Aber: „Bei Neu- und Umbauten mit entsprechend hohen erwarteten Rückgabemengen prüfen wir, ob der Einsatz eines Multifeed-Automaten sinnvoll ist. Für 2027 wurden bereits mehrere potenzielle Standorte identifiziert. Ob dort tatsächlich ein entsprechendes Gerät zum Einsatz kommt, hängt unter anderem vom Rückgabevolumen, räumlichen und baulichen Voraussetzungen sowie der Wirtschaftlichkeit ab.“