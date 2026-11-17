In den Morgenstunden zieht eine Störungszone mit eingelagerten Regenschauern oder auch Graupel ostwärts ab. Dahinter folgen einige Auflockerungen, aber besonders im Westen und Norden Österreichs muss noch mit weiteren Schauerzellen gerechnet werden. Vor allem über dem Flachland und im Süden scheint immer wieder auch die Sonne. Nördlich der Alpen und in der Ostregion kann der Westwind wiederholt kräftig und böig auffrischen, sehr stürmisch wird es wiederum in vielen Hochgebirgsregionen. Die Frühtemperaturen betragen je nach Wind zwei bis zwölf Grad, nur vereinzelt gibt es leichten Morgenfrost. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei acht bis 16 Grad, so GeoSphere Austria.





