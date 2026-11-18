Bis zu 80 pflanzliche Fleischalternativen gibt es bereits in Österreichs Supermärkten. Doch ein neuer Greenpeace-Marktcheck zeigt: Bei der Bio-Qualität gibt es einen deutlichen Unterschied.

Veggie-Produkte erobern Österreichs Supermärkte. Doch obwohl die Auswahl immer größer wird, gibt es bei pflanzlichen Burgern und Schnitzeln kaum Bio-Produkte.

Veggie-Produkte erobern Österreichs Supermärkte. Doch obwohl die Auswahl immer größer wird, gibt es bei pflanzlichen Burgern und Schnitzeln kaum Bio-Produkte.

Vom Veggie-Burger bis zum pflanzlichen Schnitzel: In Österreichs Supermärkten wird die Auswahl an Fleischalternativen immer größer. Das zeigt ein aktueller Marktcheck von Greenpeace, bei dem die Produkte nach Umweltkriterien bewertet wurden. Große Supermärkte bieten mittlerweile bis zu 80 verschiedene pflanzliche Fleischprodukte an. Im Durchschnitt stehen rund 30 Artikel zur Auswahl. Besonders gut schneiden Billa Plus und Interspar ab. Beide teilen sich den ersten Platz im Sortimentsvergleich, gefolgt von Billa auf Platz drei.

Nur acht Prozent Bio

Doch bei genauerem Hinsehen zeigt sich eine deutliche Schwachstelle. Während Tofu, Tempeh und ähnliche Produkte zu mehr als 95 Prozent in Bio-Qualität angeboten werden, sieht es bei klassischen Fleischalternativen anders aus. Bei pflanzlichen Burgern, Schnitzeln und Co. liegt der Bio-Anteil laut Greenpeace bei gerade einmal acht Prozent. Die Umweltschutzorganisation fordert deshalb, dass Hersteller und Handel ihre Bio-Auswahl ausbauen.

©Mitja Kobal / Greenpeace Pflanzliche Burger, Schnitzel und Co. füllen zunehmend Österreichs Supermarktregale. Doch bei der Bio-Qualität gibt es laut Greenpeace noch Aufholbedarf.

Nachfrage wächst

Dass pflanzliche Fleischalternativen immer gefragter sind, zeigen auch die Verkaufszahlen. Im Jahr 2025 wurden in österreichischen Supermärkten um ein Drittel mehr davon verkauft als noch 2020. Greenpeace verweist zudem auf die Auswirkungen auf die Umwelt. Während ein Kilogramm konventionelles Rindfleisch knapp 17 Kilogramm Treibhausgase verursacht, sind es bei einem Kilogramm Bio-Tofu nur rund 0,6 Kilogramm. Auch bei der Herkunft des Sojas gibt es Unterschiede: Laut Greenpeace stammt Soja für Lebensmittel größtenteils aus österreichischem Bio-Anbau, während für die Tiermast große Mengen gentechnisch veränderter Futtermittel aus Argentinien und Brasilien importiert werden.

Steuer soll wegfallen

Neben mehr Bio-Produkten fordert Greenpeace auch eine Änderung bei der Mehrwertsteuer. Denn wer zu einem pflanzlichen Burger oder Geschnetzeltem auf Erbsenbasis greift, zahlt derzeit dieselbe Mehrwertsteuer wie beim Kauf von Rind-, Schweine- oder Hühnerfleisch. Für Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace Österreich, ist das nicht nachvollziehbar: „Es ist unsinnig, dass gesunde und umweltschonende Lebensmittel gleich besteuert werden wie Fleischprodukte, die unserer Umwelt und Gesundheit schaden. Die Bundesregierung muss endlich Kostenwahrheit schaffen und pflanzliche Lebensmittel von der Mehrwertsteuer befreien“.