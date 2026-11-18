Wie wahrscheinlich sind weiße Weihnachten 2026 in Österreich? Je nach Region liegen die Chancen auf Schnee zwischen 18 und 95 Prozent. Besonders große Unterschiede gibt es zwischen dem Osten und den Alpen.

Im vergangenen Jahr durften sich viele Menschen in Österreich über verschneite Weihnachtsfeiertage freuen. In beinahe allen Teilen des Landes lag zumindest ein Zentimeter Schnee. Auch in Kärnten zeigte sich der Heilige Abend vielerorts winterlich. Wie 5 Minuten berichtete, waren am 24. Dezember unter anderem Techelsberg, Feldkirchen, Klagenfurt und die Gemeinde Metnitz von Schnee bedeckt. In der Steiermark fielen laut GeoSphere Austria überwiegend zwischen einem und zehn Zentimeter Schnee, vereinzelt waren es sogar bis zu 30 Zentimeter. Selbst in Graz reichte es für eine geschlossene Schneedecke. Mehr dazu liest du hier: So viel Schnee fiel zu Weihnachten in der Steiermark. Besonders außergewöhnlich war das Weihnachtsfest auch in St. Pölten: Dort gab es erstmals seit 2007 wieder weiße Weihnachten.

Schnee zu Weihnachten wird seltener

Dass Weihnachten in Österreich zunehmend ohne Schnee auskommt, zeigen die Wetteraufzeichnungen der vergangenen Jahrzehnte. Zwischen 1961 und 1990 konnten sich die meisten Landeshauptstädte noch etwa alle zwei bis drei Jahre über eine Schneedecke an zumindest einem der drei Weihnachtsfeiertage freuen. In Innsbruck war das sogar alle ein bis zwei Jahre der Fall. Von 1991 bis 2020 änderte sich das deutlich: In Wien, Eisenstadt, St. Pölten, Linz und Bregenz gab es durchschnittlich nur noch alle vier bis sechs Jahre Schnee. In den vergangenen beiden Jahrzehnten wurden weiße Weihnachten noch seltener.

Große regionale Unterschiede

Wie stehen die Chancen nun für Weihnachten 2026? Je nach Gemeinde liegt die statistische Wahrscheinlichkeit für Schnee zwischen 18 und 95 Prozent. Besonders gute Aussichten bestehen in zahlreichen höher gelegenen Gemeinden entlang der Alpen, etwa in Tirol, Vorarlberg sowie Teilen Salzburgs und Kärntens. Deutlich geringer fallen die Chancen dagegen im Osten Österreichs aus. In weiten Teilen des Burgenlandes liegt die Wahrscheinlichkeit sogar unter 20 Prozent. Auch in vielen Gemeinden Niederösterreichs und im Raum Wien ist Schnee rund um die Feiertage weniger wahrscheinlich. Für die Berechnungen werden die Seehöhe, regionale Klimabedingungen und die Schneewerte vergangener Jahre berücksichtigt.

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Rekorde aus früheren Jahren

Wie schneereich das Weihnachtsfest ausfallen kann, zeigen historische Messwerte von GeoSphere Austria. Den höchsten Wert unter den Landeshauptstädten verzeichnete die Wetterstation am Innsbrucker Flughafen am 24. Dezember 1962 mit 96 Zentimetern Schnee. In Graz wurden am Flughafen zu Weihnachten 1994 immerhin 55 Zentimeter gemessen. Auch St. Pölten brachte es 1969 auf 50 Zentimeter. In Klagenfurt lag der Weihnachtsrekord 1994 bei 47 Zentimetern.

Schüttelt Frau Holle zu Weihnachten ihre Kissen?

Ob Österreich am 24., 25. oder 26. Dezember 2026 tatsächlich unter einer Schneedecke liegt, lässt sich Mitte November noch nicht zuverlässig vorhersagen. Die berechneten Werte geben lediglich Auskunft darüber, wie häufig unter vergleichbaren klimatischen Bedingungen mit Schnee zu rechnen ist. Dass es zu Weihnachten im gesamten Bundesgebiet weiß ist, kommt nur selten vor. Die Wahrscheinlichkeit dafür beträgt rund fünf Prozent. Ob sich das außergewöhnlich schneereiche Weihnachtsfest von 2025 wiederholt, bleibt somit offen.