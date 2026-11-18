Doch statt Ruhe einzukehren, sah sich Teamchef Ralf Rangnick nach dem Schlusspfiff veranlasst, deutliche Worte in Richtung der heimischen Fußball-Experten zu richten. In den vergangenen Monaten war die Kritik an der Spielweise der ÖFB-Elf lauter geworden, zu viel Fokus auf Pressing, zu wenig spielerische Lösungen lautete der Tenor.

„Ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen“

Für den 68-jährigen Deutschen ist das schlicht nicht nachvollziehbar. „Man muss immer noch mal schauen, wer da was sagt und wie viel Wissen da dahintersteckt. Manchmal ist es ziemlich viel Meinung für relativ wenig Wissen“, teilte Rangnick in Ungarn aus. Zwar räumt der Teamchef ein, dass im eigenen Ballbesitz noch Luft nach oben ist. Doch die größte Stärke der Mannschaft über Bord zu werfen, kommt für ihn nicht infrage: „Wenn dann aber Aussagen kommen wie: ‚Wir sollten nicht mehr so viel Pressing und Gegenpressing spielen‘, dann kann ich eigentlich nur die Schultern hochziehen oder die Augenbrauen oder beides oder den Kopf schütteln.“ Ein Verzicht auf das hochintensive Spiel würde das Nationalteam um Jahre zurückwerfen: „Dann sind wir wieder da, wo Österreich vor viereinhalb Jahren war. Ob sich das wirklich viele Menschen in Österreich wünschen, wage ich zu bezweifeln.“ Als Vorbild nannte er ausgerechnet Englands jüngsten Auftritt gegen Spanien.

Positive Bilanz trotz WM-Aus

Rein statistisch geben die Zahlen dem Teamchef recht. In 13 Länderspielen im Jahr 2026 gab es sieben Siege, vier Unentschieden und lediglich zwei Pleiten und die gegen die Schwergewichte Spanien und Argentinien bei der WM-Endrunde. Nach einem dramatischen 3:3 gegen Algerien war im Sechzehntelfinale gegen die Spanier Schluss. In der Nations League hingegen marschierte die durch zahlreiche Verletzungen geschwächte ÖFB-Auswahl ohne Niederlage durch die Gruppe. „Wenn man in dieser Gruppe mit zwölf Punkten Erster wird, können wir absolut zufrieden sein“, resümierte Rangnick. Sein persönliches Fazit für das Fußballjahr 2026 fasste er in einem Wort zusammen: „emotional“.

Hoffnungsträger für die EURO-Quali

Den Blick richtet der Bundestrainer bereits auf das kommende Jahr, wenn die Qualifikation für die EURO 2028 startet (Auslosung am 6. Dezember in Belfast). Wenn die verletzten Stammkräfte bis März zurückkehren, sieht Rangnick sogar noch mehr Potenzial als zuletzt – auch dank der nachrückenden Talente. Gegen Israel feierten mit Yanik Spalt und dem erst 17-jährigen Luca Weinhandl zwei Youngster ihre Premiere im A-Team. Vor allem Weinhandl beeindruckte den Teamchef mit seiner Physis und Dynamik: „Das erinnert manchmal ein Stück weit an Xaver Schlager. Manchmal ist er aber noch ein bisschen zu übereifrig, wenn es ums Attackieren geht.“ Mit regelmäßiger Spielpraxis traue er beiden einen großen Sprung zu.

Ärger über die erste Hälfte und den VAR

Mit dem Auftritt in Debrecen selbst war Rangnick nur bedingt einverstanden. Vor dem Seitenwechsel fehlte die letzte Konsequenz, zudem machte die Konteranfälligkeit über die linke Seite dem Coach zu schaffen. Nach der Pause drehte Österreich jedoch auf: „Dann war es ein völlig anderes Spiel, Israel hat eigentlich gar nicht mehr stattgefunden.“ Dass es am Ende dennoch nur zu einem Punkt reichte, lag an der Chancenverwertung und am Video-Assistenten, der einen Treffer von Michael Svoboda wegen Abseits einkassierte. „Auf unserem Bildschirm sah es nicht aus wie Abseits“, haderte Rangnick, lobte aber immerhin die Moral seiner Truppe, die den Rückstand bis zur letzten Minute unbedingt drehen wollte.