Wenn die Händler Ende November wieder mit satten Prozenten locken, ist Vorsicht geboten: Nicht jedes vermeintliche Schnäppchen hält, was es verspricht. Auch im größten Rabatt-Trubel müssen sich Shops an klare gesetzliche Vorgaben halten. So dürfen Preisnachlässe nicht einfach willkürlich ausgewiesen werden. Zudem gilt bei Bestellungen im Internet, abgesehen von wenigen Ausnahmen, das gesetzliche Rücktrittsrecht, und selbst bei stark reduzierter Ware bleibt der Anspruch auf Gewährleistung grundsätzlich bestehen.

So entstehen die Preise

Welche Fallstricke beim Einkaufen lauern und welche Rechte Käuferinnen und Käufer unbedingt kennen sollten, fasst Johanna Pichler, Juristin beim Europäischen Verbraucherzentrum (EVZ) im Verein für Konsumenteninformation (VKI), zusammen. Durchgestrichene Preise, hohe Prozentangaben und besonders auffällige Aktionspreise sollen zum Kauf animieren. Doch Händler dürfen Preisermäßigungen nicht beliebig darstellen. Wird eine Ware als reduziert beworben, muss grundsätzlich der niedrigste Preis angegeben werden, den das Unternehmen innerhalb der vergangenen 30 Tage verlangt hat. Dadurch sollen Konsumenten besser erkennen können, ob ein Rabatt tatsächlich eine Ersparnis bedeutet. „Ein Vergleich mit der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers ist davon zu unterscheiden und darf nicht den Eindruck erwecken, es handle sich um eine tatsächliche Preisreduktion gegenüber dem zuvor verlangten Verkaufspreis“, erklärt Johanna Pichler.

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Tricks von den Verkäufern

Zahlreiche Online-Shops arbeiten mit Behauptungen wie „fast ausverkauft” oder „nur noch drei Artikel verfügbar”. Solche Gestaltungstricks werden als „Dark Pattern“ bezeichnet und sollen Konsumenten zu einer möglichst raschen Kaufentscheidung bewegen. Wer diese manipulativen Methoden erkennt, lässt sich nicht so leicht unter Druck setzen. Und selbst wenn ein Produkt tatsächlich ausverkauft ist, lohnt sich ein Blick auf alternative Angebote. Die EVZ-Juristin empfiehlt generell, „Ruhe zu bewahren und zu überlegen, ob man eine Sache wirklich braucht. Wenn ja, empfiehlt es sich, einen Preisvergleich über Vergleichsplattformen durchzuführen, um festzustellen, ob es sich tatsächlich um ein gutes Angebot handelt.“

Vorsicht vor Fake-Shops

Wer online auf Schnäppchenjagd geht, sollte besonders aufmerksam sein. Gerade rund um Black Friday und Cyber Monday haben auch betrügerische Anbieter Hochsaison. Sie locken mit vermeintlich besonders günstigen Angeboten, um Konsument:innen in Fake-Shops zu locken. Pichler empfiehlt daher, vor einer Bestellung genau hinzusehen: „Mit wem schließe ich eigentlich einen Vertrag ab? Gibt es ein vollständiges Impressum? Wo hat das Unternehmen seinen Sitz und welche Erfahrungen haben andere mit dem Anbieter gemacht? Auch die angebotenen Zahlungsmöglichkeiten können Aufschluss über die Seriosität eines Shops geben. „Ist ausschließlich Vorauskasse möglich, sollte man besser die Finger davon lassen. Wir empfehlen Zahlungsmethoden, die im Problemfall eine Rückbuchung ermöglichen, etwa PayPal oder Kreditkarte“, so die Juristin.

Neue Regeln für Ratenkäuf

Beim Online-Shopping werden häufig flexible Zahlungsmöglichkeiten wie Ratenzahlung oder „Buy now, pay later“ („Jetzt kaufen, später bezahlen“) angeboten. Dabei wird der Kaufpreis erst zu einem späteren Zeitpunkt oder in mehreren Teilbeträgen beglichen. Was zunächst unkompliziert erscheint, kann dazu verleiten, mehr auszugeben, als das eigene Budget erlaubt. Am 20. November 2026 tritt in Österreich ein neues Verbraucherkreditgesetz in Kraft. Ab dann gelten strengere Regelungen für Zahlungsmodelle wie „Buy now, pay later“, Kleinkredite unter 200 Euro und zinslose Kredite. „Es werden unter anderem die Informationspflichten ausgeweitet und die Anforderungen an die Kreditwürdigkeitsprüfung verschärft. Kreditgeber müssen künftig genauer prüfen, ob Konsument:innen ihren finanziellen Verpflichtungen voraussichtlich nachkommen können“, erklärt Johanna Pichler.

Recht auf Rücktritt

„Auch bei reduzierter Ware gilt beim Online-Kauf grundsätzlich ein 14-tägiges Rücktrittsrecht ab Erhalt der Ware. Rücksendekosten können anfallen, wenn vorab darüber informiert wurde. Ausnahmen gelten etwa für Event- und Flugtickets“, erklärt Pichler. Im stationären Handel besteht bei mangelfreier Ware hingegen kein gesetzliches Rückgaberecht. „Viele Händler bieten einen freiwilligen Umtausch an, schließen reduzierte Ware jedoch häufig aus. Daher empfiehlt es sich, die Rückgabebedingungen vor dem Kauf zu prüfen“, so Pichler abschließend.

Veränderung seit 1. Oktober

Unabhängig davon gilt: Ist ein Produkt mangelhaft, bestehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte grundsätzlich auch bei reduzierter Ware. Ein Aktionspreis schränkt diese Rechte nicht ein. Seit 1. Oktober 2026 verlängert sich die Gewährleistung um ein Jahr, wenn sich Verbraucher für die Reparatur statt eines Austauschs entscheiden. (Anm. Für den reparierten Teil wie bisher erneut zwei Jahre). Zusätzlich werden Hersteller für bestimmte Produkte auch nach Ablauf der Gewährleistung zur Reparatur verpflichtet (betr. Staubsauger, Fernseher, Smartphones).