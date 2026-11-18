Das Leben in Österreich bleibt spürbar teurer als noch vor einem Jahr. Wie die Statistik Austria am Mittwoch bekannt gab, lag die Inflationsrate im Oktober 2026 bei exakt 3,6 Prozent.

Sie blieb damit exakt auf dem Niveau des Vormonats September. Im Vergleich zum September stieg das allgemeine Preisniveau um 0,3 Prozent an. Verantwortlich für zwei Drittel der gesamten Teuerung waren erneut die Bereiche Verkehr und Wohnen. Gleichzeitig gab es an der Supermarktkassa aber auch eine leichte Entlastung für die Haushalte.

Paketsteuer lässt Versand explodieren

Besonders tief in die Tasche greifen mussten Konsumentinnen und Konsumenten im Oktober bei den Themen Mobilität und Heizen. Im Bereich Verkehr stiegen die Preise im Jahresvergleich um durchschnittlich 9,4 Prozent. Obwohl die seit 1. Oktober erweiterte Spritpreisbremse den Anstieg an den Zapfsäulen leicht abfederte, kosteten Treibstoffe immer noch um satte 33,8 Prozent mehr als im Oktober 2025. Für einen regelrechten Preisschock sorgte zudem die neue Paketsteuer: Da viele große Onlinehändler die Abgabe direkt an die Kundschaft weitergeben, verteuerten sich Kurier- und Paketdienstleistungen im Vergleich zum Vorjahr um unfassbare 208,5 Prozent.

©Statistik Austria Wichtigste Preisänderungen im Oktober 2026 gegenüber dem Vorjahr.

Heizöl um 70 Prozent teurer

Auch das Wohnen und Heizen schlug mit einem Plus von 4,9 Prozent kräftig zu Buche. Während Mieten um 3,6 Prozent zulegten, zogen die Preise für Haushaltsenergie um 7,3 Prozent an. Besonders drastisch fiel das Plus bei Heizöl (plus 70,0 Prozent), Gas (plus 16,2 Prozent) und festen Brennstoffen (plus 15,4 Prozent) aus. Strom blieb dank staatlicher Abgaben-Senkungen und dem Sozialtarif zwar um 7,0 Prozent günstiger als im Vorjahr, dämpfte die Inflation aber weniger stark als noch im September, da der Sommer-Netztarif ausgelaufen ist.

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Fleisch und Gemüse billiger

Eine positive Nachricht gibt es beim Blick auf den täglichen Einkauf: Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke verbilligten sich im Schnitt um 0,8 Prozent. Vor allem Fleisch (minus 2,2 Prozent), Milch und Eier (minus 3,4 Prozent), Getreideprodukte (minus 1,2 Prozent) sowie Gemüse (minus 0,6 Prozent) waren im Oktober günstiger zu haben als vor einem Jahr. Dadurch sank auch der sogenannte Mikrowarenkorb, der den täglichen Einkauf abbildet, im Jahresvergleich um 0,6 Prozent. Der wöchentliche Einkauf (Miniwarenkorb), in dem auch Treibstoffe enthalten sind, verteuerte sich hingegen um 5,3 Prozent. In der Gastronomie und Hotellerie mussten Gäste im Schnitt um 4,0 Prozent mehr bezahlen.