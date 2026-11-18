Das Öffi-Fahren wird 2027 in fast ganz Österreich erneut teurer. Denn die Preise für das Klimaticket werden wieder angehoben.

Wer mit Bus und Bahn pendelt, muss im kommenden Jahr vielerorts wieder tiefer in die Tasche greifen. Nachdem bereits feststeht, dass das bundesweite Klimaticket zum Jahreswechsel teurer wird, drehen nun auch zahlreiche Bundesländer an der Preisschraube. Besonders im Osten des Landes fallen die Erhöhungen spürbar aus – lediglich Salzburg bleibt als einziges Bundesland standhaft.

Wien, Niederösterreich und Burgenland legen kräftig zu

Für viel Diskussion sorgte zuletzt die Entscheidung der Wiener Linien: Nachdem die jahrelang gültige 365-Euro-Jahreskarte erst heuer auf 467 Euro angehoben wurde, folgt 2027 der nächste Preissprung. Bei Einmalzahlung ohne Ermäßigung werden künftig 483,10 Euro fällig – ein Plus von rund 3,4 Prozent. Zudem soll das Ticket ab sofort jährlich an die Inflation angepasst werden. Nahezu ident fällt die Teuerung in Niederösterreich und dem Burgenland aus. Das dort gültige VOR KlimaTicket Region steigt mit 1. Jänner 2027 von bisher 552 auf 570 Euro im Jahr (bei Vollpreis und Einmalzahlung), was einem Anstieg von rund 3,3 Prozent entspricht.

Oberösterreich erhöht moderat, Salzburg verzichtet komplett Etwas sanfter fällt das Plus in Oberösterreich aus, wo alle Ticket-Varianten um rund zwei Prozent teurer werden: KlimaTicket OÖ Gesamt: steigt von 703 auf 717 Euro

OÖ Regional+Linz: steigt von 633 auf 646 Euro

OÖ Regional+Wels / Steyr: steigt von 614 auf 626 Euro

Günstigste Variante (ohne Linz, Wels, Steyr): steigt von 467 auf 476 Euro

Die Ausnahme

Eine echte Ausnahme bildet Salzburg: Dort verzichtet man 2027 komplett auf eine Erhöhung. Das reguläre regionale Klimaticket bleibt bei 399 Euro, die ermäßigte Variante für junge Menschen unter 26 Jahren, Senioren sowie Menschen mit Behinderung kostet weiterhin 299 Euro.

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Steiermark, Kärnten, Tirol und Vorarlberg mit eigenem Fahrplan

In der Steiermark (532 Euro für das Classic-Ticket nach einem Plus von 3,5 Prozent im Juli 2026) und in Kärnten (449 Euro nach plus 4,4 Prozent im Juli) wurde bereits zur Jahresmitte erhöht. Ob es 2027 in der Steiermark erneut teurer wird, entscheidet sich erst im März, wie das Büro von Verkehrslandesrätin Claudia Holzer (FPÖ) mitteilte. Fix ist hingegen ein Sparpaket in Graz: Dort schrumpft der städtische Zuschuss für Bewohner mit Hauptwohnsitz von 100 auf nur noch 60 Euro. In Tirol , wo das Ticket erst im April 2026 um rund sechs Prozent auf 625,60 Euro angehoben wurde, steht die Entscheidung für das kommende Jahr noch aus. Der Verkehrsverbund Tirol will die neuen Tarife für April 2027 voraussichtlich im Jänner bekannt geben.

Vorarlberg erhöhte im Juni

Vorarlberg wiederum hat den Preis bereits im Juni 2026 um 3,3 Prozent auf regulär 448 Euro (bzw. 396 Euro mit Sofortrabatt oder alternativen Mobilitäts-Gutscheinen für Radbox, Carsharing oder die App „FAIRTIQ“) angehoben. Während die reine Preiserhöhung kaum Wellen schlug, sorgt die gleichzeitige Tarifreform im Ländle weiter für Ärger bei den Fahrgästen. Trotz anhaltender Kritik und Forderungen von SPÖ und Grünen nach einer Rücknahme halten Land und Verkehrsverbund (VVV) vorerst daran fest, versprachen aber immerhin eine Evaluierung. Im Vorjahr hatte der VVV mit über 92.000 verkauften Klimatickets – ein Plus von 40 Prozent gegenüber 2016 – noch einen Rekord verzeichnet.