Österreich und Deutschland starten einen gemeinsamen Vorstoß gegen den chinesischen Tech-Riesen ByteDance: Die beliebte Video-App TikTok soll in Europa künftig unter europäische Kontrolle und in neue Eigentümerhände kommen.

Geht es nach Österreich und Deutschland, soll sich für Millionen TikTok-Nutzer in Europa bald Grundlegendes ändern. Mit einer neuen gemeinsamen Initiative wollen der österreichische Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) und der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer den Einfluss des chinesischen Mutterkonzerns ByteDance drastisch zurückdrängen. Das erklärte Ziel: TikTok soll für den europäischen Markt eine europäische Eigentümerstruktur erhalten.

Datenschutz, Jugendschutz und Algorithmen im Fokus

Allein in Europa greifen monatlich rund 200 Millionen Menschen auf die Kurzvideo-Plattform zu – in Österreich und Deutschland nutzt mittlerweile etwa jeder Dritte die App. Genau diese enorme Reichweite bereitet den beiden Politikern große Sorgen, insbesondere mit Blick auf den Datenschutz, den Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die öffentliche Meinungsbildung. Deshalb soll es künftig nicht nur um neue Eigentümer gehen: Auch die gesamte technische Infrastruktur der Plattform soll in europäische Verantwortung wandern. Damit wollen Wien und Berlin sicherstellen, dass Europa die Hoheit über sensible Nutzerdaten und die mächtigen Algorithmen gewinnt, die darüber entscheiden, welche Videos viral gehen und welche Inhalte den Nutzern angezeigt werden.

Laufende EU-Verfahren und Ruf nach digitaler Souveränität

Als Begründung verweisen Pröll und Weimer auf bereits dokumentierte Verstöße gegen europäische Datenschutzregeln durch unzulässige Datenübermittlungen nach China. Zudem laufen auf EU-Ebene bereits mehrere Verfahren wegen möglicher Verletzungen des „Digital Services Act“ (DSA) etwa rund um Wahlen und mangelnden Jugendschutz. Mit einer europäischen Eigentümerstruktur wolle man die digitale Souveränität stärken, die Medienvielfalt absichern und dafür sorgen, dass im Netz europäische Spielregeln und Werte gelten.

Allianz auf EU-Ebene geplant

Da weder Österreich noch Deutschland einen solchen Schritt im nationalen Alleingang umsetzen können, werben die beiden Nachbarländer nun für eine breite europäische Allianz. Alle weiteren EU-Staaten sind laut Pröll ausdrücklich eingeladen, sich der gemeinsamen Initiative anzuschließen.