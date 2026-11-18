Während im Flachland in den kommenden Tagen Regen, dichter Nebel und lebhafter Wind das Wetter bestimmen, melden sich auf den heimischen Bergen die winterlichen Verhältnisse zurück.

Wechselhaft, nass und auf den Bergen zunehmend winterlich: Das Wetter in Österreich zeigt sich in den kommenden Tagen bis ins Wochenende hinein von seiner unbeständigen Seite. Während die Temperaturen in den Niederungen noch im zweistelligen Plusbereich bleiben, dürfen sich Wintersport-Fans in den höheren Lagen über den ersten markanten Wintereinbruch der Saison freuen.

Ordentlich Schnee am Arlberg: Bis zu 75 Zentimeter

Besonders freuen dürfen sich Ski- und Snowboard-Fans mit Blick auf den Arlberg: Dort kündigt sich in den kommenden Tagen sowie über das gesamte Wochenende hinweg reichlich Neuschnee an, erklärt Meteorologe Christian Csekits auf Anfrage von 5 Minuten. Laut aktuellen Wettermodellen können oberhalb von 1.300 bis 1.400 Metern Seehöhe einige Mengen an Schnee dazu kommen. Am Arlberg eben bis zu 75 Zentimetern. In den tieferen Tälern unterhalb dieser Grenze fällt hingegen deutlich weniger Weiß, dort bleibt der große Wintereinbruch vorerst noch aus. Auch für die kommende Woche stehen in den höheren Lagen die Zeichen weiterhin auf Winter.

Freut ihr euch auf den Schnee? Ja natürlich! Ein bisschen. Nicht besonders. Nein, ich mag Schnee gar nicht. Mir ist das Wetter egal. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

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Donnerstag: Regen zieht auf, Schwerpunkt im Süden

Der Donnerstag beginnt im Norden, Osten sowie am Alpenostrand zunächst noch freundlich mit Sonnenschein und einzelnen Frühnebelfeldern in den Tälern und Becken. Im Westen sowie generell südlich des Alpenhauptkammes hängen hingegen von Beginn an dichte Wolken, aus denen es verbreitet regnet. Im Laufe des Vormittags breitet sich der Regen schließlich auf das gesamte Bundesgebiet aus. Der Niederschlagsschwerpunkt liegt dabei von Osttirol bis in die südliche Steiermark, wobei die Schneefallgrenze bei rund 1.500 Metern liegt. Am Nachmittag lockert es in Tirol und Vorarlberg wieder etwas auf und einzelne Sonnenfenster öffnen sich. Während es im Süden schwach windig bleibt, frischt sonst lebhafter Westwind auf. Die Temperaturen starten bei minus 1 bis plus 8 Grad und erreichen tagsüber 2 bis 13 Grad.

Freitag: Trocken im Süden, Schauer im Norden und Osten

Am Freitag sorgt eine westliche Strömung für ein Wechselspiel aus dichten Wolken, kurzen Regenschauern und gelegentlichen Sonnenfenstern – betroffen sind davon vor allem die Regionen nördlich des Alpenhauptkammes sowie der Norden und Osten. Schnee fällt ab etwa 1.400 Metern Seehöhe. Ganz anders präsentiert sich das Wetter zwischen Osttirol und dem Südburgenland: Dort bleibt es weitgehend trocken und die Sonne zeigt sich deutlich länger. Von Oberösterreich ostwärts weht der Wind aus West bis Südwest lebhaft bis kräftig. Nach Frühwerten zwischen minus 3 und plus 9 Grad steigen die Temperaturen auf 6 bis 13 Grad.

Samstag: Trüb in Oberösterreich, freundlich im Süden

Auch der Samstag bringt in weiten Teilen Österreichs trübes und nasses Wetter mit nur kurzen sonnigen Phasen. Am meisten Regen fällt diesmal in Oberösterreich, während die Schneefallgrenze zwischen 1.000 und 1.500 Metern pendelt. In den südlichen Landesteilen überwiegt hingegen weiterhin der trockene und sonnige Wettercharakter. Im Norden weht der West- bis Südwestwind teils lebhaft bis stark. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 4 und plus 8 Grad in der Früh sowie 5 bis 13 Grad am Nachmittag.