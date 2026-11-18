Nächste Pleite in der heimischen Baubranche: Über das Vermögen eines Bauunternehmens aus Hof bei Salzburg wurde am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet, die Schulden belaufen sich auf rund 1,45 Millionen Euro.

Die angespannte Lage im Baugewerbe fordert das nächste Opfer in Salzburg: Wie der KSV1870 am Mittwoch bekannt gab, wurde am Landesgericht Salzburg über Eigenantrag ein Konkursverfahren über die Johann Schwaiger, Bauunternehmung, Gesellschaft m.b.H. mit Sitz in Hof bei Salzburg eröffnet.

Unverkaufte Wohnungen als Hauptursache

Laut Angaben des KSV1870 belaufen sich die Passiva auf rund 1,45 Millionen Euro. Von der Pleite sind laut KSV1870 rund 15 Gläubiger betroffen, Dienstnehmer hingegen keine. Der Betrieb des Bauunternehmens ist derzeit ruhend gemeldet. Als Hauptursachen für die Zahlungsunfähigkeit nennt das Unternehmen die allgemein schwierige wirtschaftliche Situation in der Baubranche sowie die strengen Kreditvergaberichtlinien rund um die KIM-Verordnung. Dadurch sei es nicht gelungen, drei verbleibende Wohnungen eines neu errichteten Mehrfamilienwohnhauses mit insgesamt fünf Einheiten in Elixhausen/Ursprung zu verkaufen.

Keine Fortführung geplant

Eine Sanierung oder Weiterführung des Betriebs steht laut KSV1870 nicht im Raum: „Laut Schuldnerangaben soll keine Absicht auf Fortführung des Unternehmens bestehen“, erklärt Elisabeth Eppich vom KSV1870-Standort Salzburg. Zum Masseverwalter wurde der Salzburger Rechtsanwalt Dr. Stefan Lirk bestellt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen noch bis zum 20. Jänner 2027 über den KSV1870 anmelden, die Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 3. Februar 2027 am Landesgericht Salzburg statt.