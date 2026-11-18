Bröms hatte das Team Ende 2022 übernommen. Davor war er unter anderem Head Coach der schwedischen U16- und U18-Auswahl und eine Saison lang Assistant Coach des schwedischen A-Nationalteams.

Historischer Aufstieg in Shenzhen

Bei seinem Amtsantritt gab es ein klares Ziel: den Aufstieg in die Top-Division. Im April 2025 war es in Shenzhen (China) so weit. Mit vier Siegen aus vier Spielen, zuletzt einem 3:2 nach Verlängerung gegen die Niederlande, schaffte Österreich erstmals den Sprung unter die besten zehn Nationen der Welt.

Klassenerhalt bei der WM-Premiere

Bei der ersten A-WM der Geschichte im November 2026 in Dänemark folgte der nächste Meilenstein. Mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung im Relegationsspiel gegen Japan sicherte sich Österreich den Klassenerhalt und beendete das Turnier auf Platz neun. Seit der Slowakei 2011 hat kein anderes Team bei seinem A-WM-Debüt den Klassenerhalt geschafft. Das ÖEHV-Frauen-Nationalteam stellte zudem das beste Powerplay und das zweitbeste Unterzahlspiel der WM.

Der Blick nach vorne

Die nächste A-WM findet im November 2027 in Quebec City (Kanada) statt. Wie der ÖEHV bereits in seiner WM-Bilanz angekündigt hat, wird das Turnier inklusive Vorbereitung derzeit gemeinsam mit den sportlich Verantwortlichen genau analysiert. Erste Maßnahmen für die Weiterentwicklung des österreichischen Frauen-Eishockeys sind bereits erarbeitet. Auf dieser Basis entstehen die kurzfristige Planung bis zur A-WM 2027 und die langfristige Planung im Olympia-Zyklus bis 2030. Eine zentrale Rolle soll dabei das neue Bundesleistungszentrum für Frauen-Eishockey in Villach als Trainingszentrum spielen. In den anstehenden Gesprächen mit General Manager Gina Kingsbury und Beraterin Mel Davidson wird zudem geklärt, in welcher Form die Zusammenarbeit weitergeführt wird. Über die Nachfolge von Alexander Bröms informiert der ÖEHV zu einem späteren Zeitpunkt.

Kommentare:

Alexander Bröms, scheidender ÖEHV-Frauen-Teamchef: „Es waren vier fantastische Jahre. Für mich als Führungsperson war es eine große Ehre, ein Nationalteam zu leiten. Als ich die Aufgabe übernommen habe, gab es ein klares Ziel: Österreich in die Top-Division zu führen. Das ist uns 2025 gelungen – und bei der historischen Weltmeisterschaft, die gerade zu Ende gegangen ist, haben wir auch den Klassenerhalt geschafft. Ich möchte mich bei allen Spielerinnen, beim gesamten Staff und beim Verband herzlich für unsere gemeinsame Zeit bedanken. Österreich – als Land, als Ort und als Eishockey-Nation – wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“ Yasmin Stepina, ÖEHV-Vizepräsidentin: „Alex hat unser Frauen-Nationalteam damals mit einem klaren Ziel übernommen: Aufstieg und Klassenerhalt in der Top-Division. Diese Mission hat er mit Bravour erfüllt. Wir wünschen unserem Teamchef für seinen weiteren Weg persönlich wie sportlich alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Danke, lieber Alex!“ Anna Meixner, Kapitänin des ÖEHV-Frauen-Nationalteams: „Wir hatten eine super Zeit mit Alex. Als er vor vier Jahren ins Team gekommen ist, hat er definitiv sehr viel Professionalität ins Team gebracht und uns zu dem Team geformt, das wir jetzt bei der WM waren. Dafür sind wir für immer dankbar. Wir als Team wünschen ihm für seine Zukunft das Allerbeste und sind natürlich traurig, dass seine Zeit bei uns jetzt endet. Gleichzeitig freuen wir uns auf die Zukunft und darauf, was in den nächsten Jahren passieren wird.“