44 Prozent können sich einen solchen Kauf vorstellen, 2024 waren es noch 29 Prozent. Das zeigt eine Integral-Trendstudie für AutoScout24. Die übrigen Befragten sind unentschlossen oder schließen einen Kauf aus.

Nachfrage steigt

Auch auf AutoScout24 steigt die Nachfrage nach chinesischen E-Autos: Seit 2024 hat sich die Zahl der Anfragen nahezu vervierfacht. Dennoch machen chinesische Modelle weiterhin einen kleinen Teil des E-Auto-Segments auf der österreichischen Plattform aus. Ihr Anteil liegt bei rund 9 Prozent der angebotenen Elektroautos und rund 8 Prozent aller E-Auto-Anfragen. Zum Vergleich: Laut Statistik Austria wurden 12 Prozent der Ende 2025 in Österreich zugelassenen E-Autos in China gefertigt. „Die Neugier auf E-Autos chinesischer Marken ist da. Am Markt tut sich viel – für Kaufinteressierte lohnt es sich, informiert zu bleiben. Ob das gestiegene Interesse tatsächlich in einen Kauf mündet, bleibt jedoch offen. Neben dem Anschaffungspreis sollte dabei auch der voraussichtliche Wiederverkaufswert in die Entscheidung einfließen“, so Nikolaus Menches, Country-Manager von AutoScout24 in Österreich.

Auch Ältere zunehmend interessiert

Vor allem die 18- bis 29-Jährigen zeigen sich weiterhin besonders aufgeschlossen gegenüber chinesischen Elektroautos. Mehr als jede:r Zweite (52 Prozent) kann sich grundsätzlich vorstellen, ein entsprechendes Fahrzeug zu kaufen – ein weiterer Anstieg gegenüber 2024, als dieser Wert noch bei 47 Prozent lag. Gleichzeitig haben die beiden älteren Altersgruppen deutlich aufgeholt. Rund zwei Fünftel der 30- bis 49-Jährigen (46 Prozent) sowie der 50- bis 69-Jährigen (41 Prozent) geben inzwischen an, sich einen solchen Kauf vorstellen zu können.

Wiener besonders aufgeschlossen – regional zeigen sich Unterschiede

Im Regionalvergleich zeigen sich die Wiener Autobesitzer:innen am aufgeschlossensten – hier liegt die grundsätzliche Kaufbereitschaft bei 55 Prozent. Im Westen sind 44 Prozent offen für chinesische Marken, im Osten und Süden Österreichs sind es 4 von 10 Befragten.

BYD bei Markenwahrnehmung klar voran

Bei den konkret in Betracht gezogenen Herstellern liegt BYD mit 25 Prozent klar an der Spitze und konnte seinen Wert gegenüber 2024 deutlich steigern (damals 10 Prozent). Mit spürbarem Abstand folgt die Geely Holding mit 6 Prozent. Dazu zählen unter anderem Elektrofahrzeuge von Geely, Lotus, Zeekr und Lynk&Co. Die E-Autos ET5, ET7 und EL7 von Nio bevorzugen 4 Prozent, wobei dieser Hersteller im Vergleich zum Vorjahr leicht an Zustimmung verloren hat (2024: 5 Prozent).

Vor VW

Die Hersteller Xpeng Motors (G6/G9/P7), Leapmotor (T03/C10), Chery Automobile (Omoda-5 Modell/Jaecoo-7 Modell/Jetour) sowie SAIC Motors (MG/Maxus/Roewe) kommen auf je 3 Prozent der Kaufinteressierten. Avatr Technology (Avatr 11/Changan Lumin Corn), Great Wall (Wey/Ora), Aiways (U5/U6), JAC Motors (e-S2/e-JS4/iEV7S), Changan (Shenlan) und Dongfeng Motor/DFSK (Seres/Voyah Free) sind noch weitgehend unbekannt und nur 1 Prozent der Befragten denkt an den Kauf eines dieser Modelle. Bei den Neuzulassungen zählt mit BYD zu den führenden E-Auto-Marken in Österreich. Von Jänner bis Oktober 2026 belegte BYD laut Statistik Austria mit einem Anteil von 9,2 Prozent an den rein elektrisch betriebenen Pkw den dritten Platz hinter BMW mit 10,2 Prozent und Skoda mit 9,5 Prozent. Dahinter folgten Tesla mit 8,5 Prozent und VW mit 8,2 Prozent.(2)