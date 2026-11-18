Ein schwerer Verkehrsunfall auf der L6247 zwischen Ennsdorf und St. Valentin endete am Mittwoch tödlich. Ein 51-jähriger Lenker prallte mit seinem Auto gegen eine Betonwand und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Gegen 9 Uhr ereignete sich am Mittwoch, dem 18. November, auf der Landesstraße L6247 ein folgenschwerer Unfall. Ein 51-jähriger Mann aus dem Bezirk Perg war zwischen Ennsdorf und St. Valentin unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Wagen kam von der Straße ab und krachte frontal gegen die Betonwand einer Unterführung in der Nähe der Westautobahn A1. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto massiv beschädigt, der Lenker im Wrack eingeschlossen.

Reanimation blieb erfolglos

Nachkommende Verkehrsteilnehmer bemerkten den Unfall und verständigten umgehend die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann aus dem völlig deformierten Fahrzeug befreien. Rettungskräfte und ein Notarzt begannen sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen. Trotz des raschen Einsatzes konnte das Leben des 51-Jährigen jedoch nicht mehr gerettet werden. Er starb noch an der Unfallstelle.

Ermittlungen laufen

Nach der Bergung des Unfallfahrzeugs unterstützte die Feuerwehr die Aufräumarbeiten und sicherte den betroffenen Bereich. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Weshalb der Lenker von der Fahrbahn abkam, ist derzeit noch unklar.