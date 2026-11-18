Österreich will mit vier anderen EU-Staaten abgelehnte Asylwerber in ein Zentrum in Ruanda bringen. Innenminister Karner spricht von einer geringen Zahl zu Beginn. Kritiker zweifeln an der Rechtmäßigkeit.

Wie viele Menschen tatsächlich nach Ruanda gebracht werden und was das kostet, soll sich erst mit dem Abkommen Anfang 2027 zeigen.

Wie viele Menschen tatsächlich nach Ruanda gebracht werden und was das kostet, soll sich erst mit dem Abkommen Anfang 2027 zeigen.

Neben Österreich sind Deutschland, Dänemark, Griechenland und die Niederlande beteiligt. Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) gab die grundsätzliche Einigung mit Ruanda am Montag in Wien bekannt und sprach von einem „historischen Paradigmenwechsel“. Das berichten ORF, VOL.at und die APA.

Für wen das Zentrum gedacht ist

In das Zentrum sollen abgelehnte Asylwerber kommen, die nicht in ihr Herkunftsland zurückgebracht werden können und alle rechtlichen Möglichkeiten in der EU ausgeschöpft haben. Asylverfahren soll es dort vorerst nicht geben. Möglich macht das laut Befürwortern die neue EU-Rückführungsverordnung. Sie hoffen, dass das Menschen davon abhält, Schleppern Geld für die Reise nach Europa zu zahlen. Wie viele Menschen aus Österreich betroffen sein könnten, ließ Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) offen. „Wir beginnen natürlich mit einer geringen Zahl“, sagte er im Ö1-Morgenjournal. Ende Mai waren in Österreich 796 Menschen mit rechtskräftig negativem Asylbescheid in der Grundversorgung. Ein Abkommen mit Ruanda soll Anfang 2027 unterschrieben werden, zu den Kosten will Karner erst danach mehr sagen.

Rechtliche Bedenken

Kritik kommt von Experten. Völkerrechtler Manfred Nowak hält den Plan für rechtlich „sehr zweifelhaft“ und sieht ein Risiko von Misshandlungen. Karner entgegnet, andere Experten seien völlig anderer Meinung. Das Büro von UN-Menschenrechtskommissar Volker Türk sieht Menschenrechtsrisiken, auch wegen der Lage in Ruanda selbst. Großbritannien hatte einen ähnlichen Ruanda-Plan aufgegeben, nachdem ihn das oberste Gericht 2023 für rechtswidrig erklärt hatte. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR verweist darauf, dass die fünf Staaten die Menschenrechtsstandards einhalten wollen, und bietet seine Expertise an. Die EU-Kommission begrüßt die Initiative.

Kritik von beiden Seiten

Hilfsorganisationen wie Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International lehnen das Vorhaben ab. Die Grünen halten das Modell für teure Symbolpolitik. Die FPÖ kritisiert die Regierung dagegen von der anderen Seite und wirft ihr „verwaltete Kapitulation“ vor. Es gehe um PR statt um Sicherheitspolitik. Wie viele Menschen tatsächlich nach Ruanda gebracht werden und was das kostet, soll sich erst mit dem Abkommen Anfang 2027 zeigen.