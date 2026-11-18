Seit 2023 stellt Casinos Austria außerdem mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ Gratistickets für Krebspatientinnen und -patienten bereit, etwa für das Burgtheater, das Ronacher oder die Bregenzer Festspiele.

Seit 2023 stellt Casinos Austria außerdem mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ Gratistickets für Krebspatientinnen und -patienten bereit, etwa für das Burgtheater, das Ronacher oder die Bregenzer Festspiele.

Das Zeichen der Aktion ist eine hellblaue, gelockerte Krawatte. Sie soll Männer daran erinnern, sich Zeit für eine regelmäßige Vorsorgeuntersuchung zu nehmen. Die Österreichische Krebshilfe führt „Loose Tie“ seit 2015 gemeinsam mit Österreichs Urologen durch. Die Spendenaktion am 23. November heißt „Blue Casino Night“. In allen zwölf Casinos sollen hellblaue Akzente und Broschüren zur Männergesundheit auf das Thema aufmerksam machen. Casinos Austria unterstützt neben „Loose Tie“ auch die Brustkrebs-Aktion „Pink Ribbon“ der Krebshilfe. Generaldirektor Erwin van Lambaart verweist darauf, dass viele Erkrankungen durch regelmäßige Check-ups früh erkannt werden könnten. „Es ist mehr als überfällig, ein stärkeres Bewusstsein dafür zu schaffen“, sagt er.

Was Männer zur Vorsorge wissen sollten Ab 45: Die Krebshilfe rät Männern, ab dem 45. Geburtstag zusätzlich zur Gesundenuntersuchung beim Hausarzt auch die Prostata regelmäßig untersuchen zu lassen.

Die Krebshilfe rät Männern, ab dem 45. Geburtstag zusätzlich zur Gesundenuntersuchung beim Hausarzt auch die Prostata regelmäßig untersuchen zu lassen. Keine Warnzeichen: Im Frühstadium verursacht Prostatakrebs keine Beschwerden. Deshalb ist die Früherkennung so wichtig.

Im Frühstadium verursacht Prostatakrebs keine Beschwerden. Deshalb ist die Früherkennung so wichtig. PSA-Wert extra verlangen: Der Blutwert wird bei der Gesundenuntersuchung nicht automatisch gemessen. Man muss ihn eigens anfordern.

Der Blutwert wird bei der Gesundenuntersuchung nicht automatisch gemessen. Man muss ihn eigens anfordern. Mehr Infos: krebshilfe.net

Gratistickets für Krebspatienten

Seit 2023 stellt Casinos Austria außerdem mit der Initiative „Glückliche Augenblicke“ Gratistickets für Krebspatientinnen und -patienten bereit, etwa für das Burgtheater, das Ronacher oder die Bregenzer Festspiele. Die Tickets vergibt die Krebshilfe, vor allem an Betroffene, die finanziell belastet sind. Glücksspiel bietet Casinos Austria nur für Erwachsene ab 18 Jahren an. Um mitzumachen, braucht es übrigens keinen Casino-Besuch am 23. November: Wer über 45 ist, kann einfach einen Termin für die Vorsorge ausmachen – genau daran soll die hellblaue Krawatte erinnern.