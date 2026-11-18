Der Nationalrat hat am Mittwoch eine neue Förderung für die Zustellung von Zeitungen beschlossen. Ab 2027 stehen dafür 26,5 Millionen Euro bereit. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne stimmten zu, die FPÖ war dagegen.

Die Zustellförderung ist das Kernstück eines Medienpakets aus drei Gesetzen. Sie soll sichern, dass Zeitungen weiterhin flächendeckend zugestellt werden. 22,5 Millionen Euro gehen an abonnierte Tages- und Wochenzeitungen, die per Post oder Hauszustellung kommen. Wie viel ein Verlag bekommt, hängt von der Zahl der zugestellten Exemplare ab. Weitere 4 Millionen Euro sind für unadressierte Regionalblätter vorgesehen, die wöchentlich oder alle zwei Wochen erscheinen. Gratiszeitungen, die über Entnahmestellen verteilt werden, bekommen kein Geld.

Mehr Geld für Digitales und Schutz für Journalisten

Der Fördertopf für die digitale Transformation von Medien wird 2027 und 2028 um jeweils 4 auf 24 Millionen Euro aufgestockt. Künftig sollen auch kleine Medienhäuser zum Zug kommen. Außerdem gibt es eine unabhängige Anlaufstelle für Journalistinnen und Journalisten, die eingeschüchtert oder angegriffen werden. Sie bietet Rechtsberatung und dokumentiert Fälle anonym. Dafür gibt es 100.000 Euro im Jahr, 2027 zum Start das Doppelte.

Regierung: „Demokratische Infrastruktur“

Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) bezeichnete Journalismus als Teil der demokratischen Infrastruktur. Medien stünden unter Druck, weil Werbegeld zu Tech-Konzernen abwandere. Kurt Egger (ÖVP) sagte, die Zustellung dürfe nicht von der Postleitzahl abhängen. Norbert Sieber (ÖVP) verwies auf stark gestiegene Zustellkosten. Henrike Brandstötter (NEOS) sieht die Zustellförderung nur als „Übergangsszenario“, weil die Digitalisierung nicht aufzuhalten sei.

Kritik von FPÖ, Grünen und Dengler

Die FPÖ lehnte alle drei Gesetze ab. Markus Tschank (FPÖ) hält die Zustellförderung für verfassungswidrig, weil der Ausschluss der Gratiszeitungen den Wettbewerb verzerre. Christian Hafenecker sprach von „Inseratenkorruption 2.0“: Medien, die nicht selbst überleben könnten, sollten kein Steuergeld bekommen. Die Grünen stimmten zu, übten aber deutliche Kritik. Vom angekündigten großen Medienpaket sei wenig übrig geblieben, sagte Sigrid Maurer (GRÜNE). Sie vermisst etwa eine Förderung für junge digitale Medien und mehr Unabhängigkeit für den ORF. Der fraktionslose Abgeordnete Veit Dengler stimmte gegen die Zustellförderung. Österreich habe zu viele kleine Fördertöpfe mit hohen Verwaltungskosten. Er schlug stattdessen vor, bezahlte Abos zu fördern. Ab 2027 fließen die 26,5 Millionen Euro – ob die Zustellförderung eine Dauerlösung wird oder, wie die NEOS meinen, nur ein Übergang, bleibt offen.