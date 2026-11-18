Ein Italientief bringt Österreich am Donnerstag kräftigen Regen und teils stürmischen Wind. Doch in einigen Regionen könnte es überraschend winterlich werden: Meteorologe Sigi Fink hält sogar Schnee bis in tiefe Lagen für möglich.

„Das wird jetzt spannend in den nächsten Stunden“, kündigt Meteorologe Sigi Fink in einem aktuellen Facebook-Video an. Am Donnerstag zieht ein Italientief über Österreich und sorgt vor allem im Süden für teils kräftige Niederschläge. Betroffen sind laut Fink insbesondere der Dolomitenraum, Südtirol, Osttirol, Kärnten sowie die Süd- und Südoststeiermark bis ins Südburgenland. Doch nicht nur Regen könnte dabei eine Rolle spielen. Denn die Temperaturen sinken in der Nacht teilweise deutlich. Damit wird auch die Schneefallgrenze zum Thema.

Wenige Zehntelgrad könnten entscheidend sein

Besonders in Osttirol und Oberkärnten könnte es eine winterliche Überraschung geben. Fink hält es für möglich, dass die Niederschläge stellenweise als Schnee bis in tiefer gelegene Regionen fallen. Auch das Lienzer Becken nennt er als möglichen Kandidaten. „Da könnten wenige Zehntelgrad entscheidend sein“, erklärt der Meteorologe. Je nach Temperatur und Intensität der Niederschläge seien unterschiedliche Niederschlagsformen denkbar. Neben Schneeregen und Eiskörnern könnte es auch gefrierenden Regen oder nassen Schneefall geben. In seinem Facebook-Beitrag spricht Fink von einer „weißen Überraschung bis weit herunter im Südwesten Österreichs“. Ganz sicher sei das allerdings noch nicht: Es handle sich um eine knappe Wetterentscheidung.

Auch Sturm bleibt zunächst ein Thema

Neben den Niederschlägen bleibt der Wind ein Faktor. Besonders in Teilen Ober- und Niederösterreichs, der Steiermark sowie im Burgenland und in Wien muss weiterhin mit kräftigen Böen gerechnet werden. Auf den Bergen sind teils stürmische Verhältnisse zu erwarten. Am Donnerstag breiten sich die Regenwolken von Westen und Südwesten über weite Teile des Alpenraums aus. Im Laufe des Nachmittags verlagert sich der Niederschlagsschwerpunkt zunehmend in den Südosten. Im Nordosten dürfte es hingegen überwiegend trocken bleiben.

So geht es am Freitag weiter

Auch am Freitag bleibt das Wetter wechselhaft. Laut der Unwetterzentrale (UWZ) sind von Vorarlberg bis ins westliche Niederösterreich weitere Regenschauer möglich. Die Schneefallgrenze liegt dabei meist bei rund 1.500 Metern. Im Oberen Mühlviertel kann sie vorübergehend auf etwa 1.000 Meter sinken. Im Osten und Süden Österreichs bleibt es hingegen überwiegend trocken. Die nächste mögliche Chance auf Schneefall bis in tiefere Lagen sieht Meteorologe Sigi Fink schließlich am Sonntag und Montag, allerdings nur regional.