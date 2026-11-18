Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 18. November, lagen im ersten Rang rund 1,2 Millionen Euro im Topf. Hier sind die aktuellen Gewinnzahlen.

Die nächste Lotto-Ziehung läuft am Sonntag, 22. November, in ORF 2.

Die nächste Lotto-Ziehung läuft am Sonntag, 22. November, in ORF 2.

Habt ihr heute mitgespielt? Dann lohnt sich ein Blick auf euren Schein: Laut den Österreichischen Lotterien ging es beim Sechser um rund 1,2 Millionen Euro.

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Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 18. November 2026, gezogen:

Lotto: 16, 18, 44, 23, 3, 17, Zusatzzahl: 40

16, 18, 44, 23, 3, 17, Zusatzzahl: 40 LottoPlus (1. Ziehung): 35, 29, 18, 43, 28, 20

35, 29, 18, 43, 28, 20 LottoPlus (2. Ziehung): 9, 24, 28, 42, 34, 10

9, 24, 28, 42, 34, 10 Joker: 6, 6, 6, 3, 9, 8

alle Angaben ohne Gewähr

LottoPlus ohne Sechser

Bei LottoPlus gab es in beiden Ziehungen keinen Sechser. Die Gewinnsummen wurden deshalb jeweils auf die Fünfer aufgeteilt.

Joker geht nach Niederösterreich

Beim letzten Joker gab es einen Sologewinn: Eine Person aus Niederösterreich darf sich über rund 344.000 Euro freuen. Wer diesmal leer ausgegangen ist, hat am Sonntag die nächste Chance: Die nächste Lotto-Ziehung läuft am Sonntag, 22. November, in ORF 2.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2026 um 19:15 Uhr aktualisiert