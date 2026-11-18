Der Bund hat 2025 rund 623 Millionen Euro für Kunst und Kultur ausgegeben – erstmals seit Jahren etwas weniger. Das zeigt der Kulturbericht, den der Nationalrat am Mittwoch debattiert hat. Für Streit sorgte ein Biennale-Beitrag.

623 Millionen Euro, etwas weniger als im Jahr davor – über die Zahl war man sich im Nationalrat einig, darüber, wofür das Geld ausgegeben wird, nicht.

623 Millionen Euro, etwas weniger als im Jahr davor – über die Zahl war man sich im Nationalrat einig, darüber, wofür das Geld ausgegeben wird, nicht.

2024 waren es noch 624 Millionen Euro. Laut Katrin Auer (SPÖ) flossen 181 Millionen Euro in die Kunstförderung und 442 Millionen in die Kulturförderung. Trotz geringfügiger Einsparungen sei das Geld fair verteilt worden. Den Bericht hatte Kulturminister und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) vorgelegt. Der Nationalrat nahm ihn einstimmig zur Kenntnis.

Streit um Biennale-Beitrag

Im Mittelpunkt der Debatte stand der Beitrag der Wiener Künstlerin Florentina Holzinger auf der Kunstbiennale in Venedig, ein „Urinbecken“. Die FPÖ kritisierte die Förderung. Wendelin Mölzer (FPÖ) vermisste ehrgeizige kulturpolitische Vorhaben, bemängelte eine „Wien-Lastigkeit“ und forderte einen faireren Zugang zu Förderungen. Werner Kogler (Grüne) nannte Holzingers Projekt für eine österreichische Arbeit auf der Biennale beispiellos erfolgreich und sieht die Freiheit der Kunst in Gefahr. Auch Babler verteidigte die Förderung: Die Politik solle nicht entscheiden, welche Kunst gut oder schlecht sei. „Wir fördern Kunst, freie Kunst und kontroversielle Kunst“, sagte er. Daniela Gmeinbauer (ÖVP) forderte, Kulturpolitik breiter zu denken, mit besseren steuerlichen Rahmenbedingungen und weniger Abhängigkeit von Förderungen. Veit Dengler (ohne Fraktion) fragte, wie viel der 623 Millionen tatsächlich bei den Künstlerinnen und Künstlern ankommt – darauf gebe der Bericht keine Antwort.

Abkommen zum Schutz von Baudenkmälern

Außerdem genehmigte der Nationalrat mit breiter Mehrheit ein Abkommen des Europarats zum Schutz des architektonischen Erbes. Die Vertragsstaaten einigen sich darauf, was als schützenswerte Architektur gilt, erfassen die Bauten und schützen sie nach einheitlichen Verfahren. Enteignungen sieht das Abkommen nicht vor. Nur die FPÖ stimmte dagegen. Mölzer verwies auf Pflichten für Eigentümer und auf klimapolitische Punkte in den Erläuterungen, die er für sachfremd hält. Martina Diesner-Wais (ÖVP) meinte dagegen: „Ein Denkmal braucht nicht nur eine große Vergangenheit, sondern auch eine lebendige Zukunft.“ 623 Millionen Euro, etwas weniger als im Jahr davor – über die Zahl war man sich im Nationalrat einig, darüber, wofür das Geld ausgegeben wird, nicht.