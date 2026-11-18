Am Donnerstag, dem 19. November, wird es in Österreich vielerorts regnerisch. Laut GeoSphere Austria erreichen die Temperaturen zwischen 6 und 13 Grad.

Österreich erwartet am Donnerstag vielerorts Regen und Wolken. Laut GeoSphere Austria wird überwiegend wechselhaftes Wetter. In Wien und Linz werden Höchstwerte von 13 Grad erwartet, in St. Pölten sind es 12 Grad. Salzburg und Eisenstadt erreichen jeweils 11 Grad.

Im Süden deutlich kühler

Besonders im Süden und Südosten ist mit länger anhaltendem und teils kräftigem Regen zu rechnen. In Innsbruck steigen die Temperaturen auf 9 Grad, in Graz auf 8 Grad. Am kühlsten wird es in Klagenfurt mit maximal 6 Grad. Die Tiefstwerte liegen österreichweit zwischen 0 und 10 Grad.