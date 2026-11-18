Der Nationalrat hat am Mittwoch eine ganze Reihe von Beschlüssen gefasst: Feuerwehren müssen keine NoVA mehr vorstrecken, bei der Matura gibt es neue Regeln und Zeitungen bekommen eine neue Zustellförderung.

Auf der Tagesordnung standen am Mittwoch Themen von der Feuerwehr über die Schule bis zu Bahn, Medien und Kultur. Vieles wurde einstimmig beschlossen, beim Medienpaket, bei Erasmus+ und beim Schutz des architektonischen Erbes stimmte die FPÖ dagegen. Ein Überblick über die wichtigsten Entscheidungen.

Feuerwehren müssen keine NoVA mehr vorstrecken

Wenn Feuerwehren ein neues Einsatzfahrzeug kaufen, mussten sie bisher die Normverbrauchsabgabe (NoVA) vorfinanzieren und sich das Geld danach zurückholen. Ab Anfang 2027 sind sie automatisch davon befreit. Der Antrag kam von allen fünf Parlamentsparteien und wurde einhellig angenommen. Harald Thau (FPÖ) sprach von einer guten Nachricht für über 355.000 Feuerwehrleute. Als nächsten Schritt fordert er dieselbe Regelung für Rettungsfahrzeuge. Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP) betonte, dass auch die Gemeinden profitieren, die bei der Finanzierung oft mithelfen.

Neue Regeln für die Matura

Mit einer Schulnovelle hat der Nationalrat die Matura neu geregelt. Bei der mündlichen Matura kann eine schlechte Prüfung künftig nicht mehr vollständig durch die Jahresnote ausgeglichen werden. Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) nannte das eine der wichtigsten Änderungen: Die Matura verdiene „klare und faire Regeln“. Außerdem sollen Schulen parallele Prüfungskommissionen einrichten und Termine flexibler festlegen können. Welche Hilfsmittel erlaubt sind, wird künftig zentral festgelegt. An den AHS bleibt die Wahl zwischen abschließender Arbeit und einem zusätzlichen Prüfungsfach dauerhaft bestehen. Diesen Punkt lehnte die Opposition ab: Die FPÖ will die abschließende Arbeit ganz abschaffen, die Grünen wollen sie wieder verpflichtend machen. Die gesamte Novelle wurde schließlich einstimmig beschlossen. Ebenfalls beschlossen: Die Bildungsdirektionen dürfen künftig Förderanträge für das EU-Programm Erasmus+ selbst abwickeln und Verträge mit Schulen abschließen. Dafür stimmten ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne, die FPÖ sah die Haftungsfrage nicht ausreichend geklärt und stimmte dagegen. Sigrid Maurer (Grüne) nutzte die Debatte für Kritik: Dass fast jede zehnte neue Lehrkraft den Beruf wieder aufgebe, sei ein „Systemversagen“.

26,5 Millionen Euro für die Zeitungszustellung

Wie 5 Minuten bereits berichtete, beschloss der Nationalrat gleich zu Sitzungsbeginn ein Medienpaket mit einer neuen Förderung für die Zustellung von Zeitungen. ÖVP, SPÖ, NEOS und Grüne stimmten zu, die FPÖ dagegen.

Bahn: 19,5 Milliarden bis 2032

Einstimmig zur Kenntnis genommen hat der Nationalrat den ÖBB-Rahmenplan. Bis 2032 sollen rund 19,5 Milliarden Euro in den Ausbau der Bahn fließen, unter anderem in den Semmering- und den Brenner-Basistunnel. 18 Projekte werden aus Spargründen verschoben, gestrichen wird laut Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) keines. Das Klimaticket wird 2027 um zwei Prozent teurer. Kritik kam von den Grünen: Abgeordnete Elisabeth Götze (Grüne) rechnete vor, dass die gleichbleibende Summe inflationsbereinigt eine Kürzung bedeute. FPÖ-Abgeordneter Arno Schiefer (FPÖ) warnte, verschobene Projekte würden später teurer. Einstimmig stimmte der Nationalrat außerdem dem Beitritt zu einem internationalen Abkommen zu, mit dem Passagiere, die sich an Bord eines Flugzeugs gefährlich verhalten, leichter verfolgt werden können.

Weniger Geld für Kunst und Kultur

Der Bund hat 2025 rund 623 Millionen Euro für Kunst und Kultur ausgegeben, erstmals seit Jahren etwas weniger. Den Kulturbericht nahm der Nationalrat einstimmig zur Kenntnis, außerdem genehmigte er ein Abkommen zum Schutz des architektonischen Erbes. Mehr dazu lest ihr hier.