Der Winter meldet sich am Wochenende in Österreich zurück. Während in einigen Regionen Schnee fällt, dürfen sich andere über Sonnenschein freuen. Besonders in den Bergen wird es winterlich.

Am Wochenende wird es in Österreich erneut winterlich. Vor allem in höheren Lagen ist mit Schneefall zu rechnen.

Am Wochenende wird es in Österreich erneut winterlich. Vor allem in höheren Lagen ist mit Schneefall zu rechnen.

Der Winter lässt in Österreich nicht locker. Am Samstag, dem 21. November, zieht die nächste Wetterstörung über das Land. Besonders entlang der Alpennordseite ist erneut mit Niederschlägen zu rechnen. In höheren Lagen fällt dabei Schnee. Im Süden zeigt sich das Wetter hingegen von seiner freundlicheren Seite. Das geht aus den aktuellen Prognosen der GeoSphere Austria hervor.

Hier fällt am Samstag Schnee

Besonders betroffen sind die nördlichen Alpenregionen. Dort sorgen dichte Wolken und wiederholte Niederschläge für winterliche Verhältnisse. Die Schneefallgrenze liegt österreichweit zwischen 800 und 1.400 Metern Seehöhe. Das bedeutet, dass vor allem höher gelegene Orte und Bergregionen mit Schneefall rechnen müssen. In den Nordweststaulagen des Arlbergs könnten laut Bergwetterprognose des Alpenvereins bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen. Entlang der Nordalpen und in den westlichen Zentralalpen werden vielerorts fünf bis zehn Zentimeter erwartet.

Die Bundesländer im Überblick Bundesland Wetter am Samstag, 21. November Vorarlberg Häufig Regen und Schneeregen, in höheren Lagen Schnee. Am Arlberg stellenweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee möglich. Tirol Besonders an der Alpennordseite Regen und Schnee. Südlich des Alpenhauptkamms freundlicher. Salzburg In den nördlichen Gebirgsregionen Regen und Schneefall, vor allem oberhalb von etwa 800 bis 1.400 Metern. Oberösterreich Zunächst viele Wolken und gebietsweise Regen. Später Auflockerungen möglich. Im Bergland Schnee. Niederösterreich Anfangs bewölkt und stellenweise nass, am Nachmittag regional sonnige Abschnitte. Wien Überwiegend bewölkt, zeitweise Regen möglich. Später Chancen auf Auflockerungen. Burgenland Wechselnd bewölkt, im Tagesverlauf zunehmend Chancen auf trockene und freundliche Abschnitte. Steiermark Im Norden wechselhaft mit Niederschlägen und Schnee in höheren Lagen. Im Süden freundlicher. Kärnten Überwiegend trocken, zeitweise sonnig. In den Bergen windig.

Im Süden zeigt sich die Sonne

Ganz anders präsentiert sich das Wetter südlich des Alpenhauptkamms. Dort bleibt es am Samstag überwiegend trocken und zeitweise sonnig. Auch in den übrigen Landesteilen bestehen im Laufe des Nachmittags Chancen auf Auflockerungen. Im Norden halten sich die Wolken dagegen länger. Die meisten Niederschläge werden in den Nordstaulagen der Gebirge erwartet.

Kräftiger Wind und bis zu 13 Grad

Neben Regen und Schnee spielt auch der Wind eine Rolle. Dieser weht aus Südwest bis Nordwest und kann außerhalb des Südens mäßig bis kräftig ausfallen. Im Gebirge ist stellenweise sogar mit stürmischen Verhältnissen zu rechnen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen minus 3 und plus 8 Grad. Tagsüber steigen die Werte auf 5 bis 13 Grad.

Wie geht es am Sonntag weiter?

Auch am Sonntag, dem 22. November, bleibt das Wetter in den Alpen wechselhaft. Laut Alpenverein könnte sich von Westen bereits die nächste Störung mit Regen und Schnee nähern. Die genaue Entwicklung ist allerdings noch unsicher. Eine nachhaltige Wetterberuhigung zeichnet sich vorerst nicht ab.