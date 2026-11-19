Hohe Stromrechnung oder unerwartete Nachzahlung? Oft lohnt sich ein genauer Blick. Wir zeigen, welche Kosten du prüfen solltest, wie du mögliche Fehler erkennst und wo du beim Strom sparen kannst.

Eine hohe Stromrechnung kann schnell zur finanziellen Belastung werden. Besonders ärgerlich ist es, wenn am Ende des Jahres eine unerwartete Nachzahlung ins Haus flattert. Doch nicht immer ist allein ein gestiegener Stromverbrauch dafür verantwortlich. Auch geänderte Tarife, geschätzte Zählerstände oder zu niedrige Vorauszahlungen können eine Rolle spielen. Wer seine Rechnung genauer unter die Lupe nimmt, kann mögliche Fehler erkennen und langfristig Geld sparen.

1. Stromrechnung prüfen: Stimmen die Zählerstände?

Der erste Blick sollte dem tatsächlichen Stromverbrauch gelten. Auf der Jahresabrechnung ist angegeben, wie viele Kilowattstunden (kWh) im jeweiligen Zeitraum verbraucht wurden. Wichtig ist dabei, ob die Werte tatsächlich abgelesen oder lediglich geschätzt wurden. Denn wenn der Verbrauch längere Zeit zu niedrig angesetzt wurde, kann bei der nächsten Abrechnung eine hohe Nachzahlung entstehen. Die österreichische Regulierungsbehörde E-Control empfiehlt deshalb, die Zählerstände regelmäßig zu kontrollieren. Wer einen ungewöhnlich hohen Verbrauch bemerkt, sollte auch überprüfen, ob sich im Haushalt etwas verändert hat – beispielsweise durch neue Elektrogeräte oder eine zusätzliche elektrische Heizung.

2. Strompreis kontrollieren: Zahlst du zu viel?

Nicht nur der Verbrauch, sondern auch der vereinbarte Stromtarif beeinflusst die Rechnung. Dabei lohnt es sich, den aktuellen Energiepreis mit anderen Angeboten zu vergleichen. Mit dem kostenlosen Tarifkalkulator der E-Control können Verbraucher anhand ihrer Postleitzahl und ihres Jahresverbrauchs prüfen, welche Stromangebote verfügbar sind. Allerdings sollte man nicht ausschließlich auf den beworbenen Kilowattstundenpreis achten. Auch Grundpreise, zeitlich begrenzte Rabatte, Preisgarantien und Vertragsbindungen können entscheidend sein.

3. Vorsicht bei den monatlichen Teilbeträgen

Wer monatlich einen bestimmten Betrag für Strom bezahlt, begleicht damit in der Regel Vorauszahlungen auf die spätere Jahresabrechnung. Diese sogenannten Teilbeträge werden anhand des erwarteten Verbrauchs und der geltenden Preise berechnet. Sind die Vorauszahlungen zu niedrig, kann eine hohe Nachzahlung entstehen. Umgekehrt können überhöhte Teilbeträge das monatliche Haushaltsbudget unnötig belasten. Deshalb empfiehlt es sich, nach jeder Jahresabrechnung zu kontrollieren, ob die neuen Teilbeträge zum tatsächlichen Verbrauch passen.

4. Diese Stromfresser kosten unnötig Geld

Auch im Alltag lässt sich der Stromverbrauch reduzieren. Besonders ältere oder dauerhaft laufende Elektrogeräte können die Rechnung in die Höhe treiben. Wie hoch die tatsächliche Ersparnis ausfällt, hängt vom jeweiligen Gerät und dessen Nutzung ab.

Wer sparen möchte, sollte beispielsweise auf folgende Punkte achten: Stand-by vermeiden: Fernseher, Spielkonsolen und andere Geräte möglichst vollständig ausschalten, wenn sie nicht benötigt werden.

Fernseher, Spielkonsolen und andere Geräte möglichst vollständig ausschalten, wenn sie nicht benötigt werden. Waschmaschine richtig nutzen: Möglichst volle Trommeln und niedrigere Waschtemperaturen helfen, Energie zu sparen.

Möglichst volle Trommeln und niedrigere Waschtemperaturen helfen, Energie zu sparen. Kühlgeräte überprüfen: Eine Kühlschranktemperatur von etwa sieben Grad und eine Gefriertemperatur von minus 18 Grad reichen üblicherweise aus.

Eine Kühlschranktemperatur von etwa sieben Grad und eine Gefriertemperatur von minus 18 Grad reichen üblicherweise aus. LED-Lampen verwenden: Sie benötigen deutlich weniger Strom als herkömmliche Glüh- und Halogenlampen.

Sie benötigen deutlich weniger Strom als herkömmliche Glüh- und Halogenlampen. Stromverbrauch messen: Mit einem Strommessgerät lassen sich besonders energiehungrige Geräte leichter erkennen.

5. Anbieterwechsel kann sich lohnen

Wer schon länger beim selben Stromanbieter ist, sollte regelmäßig einen Tarifvergleich durchführen. Je nach bestehendem Vertrag und verfügbaren Angeboten kann ein Wechsel die jährlichen Energiekosten senken. Besonders wichtig: Ein günstiger Neukundenpreis bedeutet nicht automatisch, dass der Tarif langfristig die beste Wahl ist. Zeitlich begrenzte Rabatte sollten deshalb genau geprüft werden. Der Tarifkalkulator der E-Control bietet eine unabhängige Vergleichsmöglichkeit.

6. Was tun bei einer hohen Stromnachzahlung?

Wer eine unerwartet hohe Rechnung erhält, sollte zunächst den Abrechnungszeitraum, die Zählerstände, den verrechneten Energiepreis und die bereits geleisteten Teilzahlungen überprüfen. Bei Unklarheiten empfiehlt es sich, direkt beim Energieanbieter beziehungsweise beim zuständigen Netzbetreiber nachzufragen. Kann die Nachzahlung nicht auf einmal beglichen werden, sollten Betroffene möglichst rasch Kontakt mit dem Anbieter aufnehmen. Bei Strom-Jahresabrechnungen besteht unter den gesetzlichen Voraussetzungen grundsätzlich ein Anspruch auf eine Ratenzahlungsvereinbarung von bis zu 18 Monaten. Auch die E-Control bietet Unterstützung bei Fragen zur Stromrechnung an. Die kostenlose Energie-Hotline ist unter 0800 21 20 20 erreichbar.

Stromkosten 2027: Auch Netzentgelte im Blick behalten

Neben dem eigentlichen Energiepreis beeinflussen auch Netzentgelte, Steuern und Abgaben die Höhe der Stromrechnung. Änderungen bei diesen Bestandteilen können sich auf die Gesamtkosten auswirken, selbst wenn der Stromverbrauch gleich bleibt. Deshalb lohnt es sich, bei einem Vergleich mit der Vorjahresrechnung nicht nur den Gesamtbetrag, sondern auch die einzelnen Kostenpositionen zu betrachten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2026 um 08:41 Uhr aktualisiert