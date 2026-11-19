Ihre Stimme verbreitet plötzlich Fake News auf TikTok – ohne ihr Wissen. ORF-Journalistin Sophie Stroebitzer erzählt im Gespräch mit 5 Minuten, wie täuschend echt die KI-Fälschungen sind und welche Folgen sie für sie haben.

Plötzlich hört man die eigene Stimme in einem Video, das man selbst nie aufgenommen hat. Genau das ist der ORF-Journalistin Sophie Stroebitzer passiert. Auf TikTok kursieren Videos, in denen eine künstlich erzeugte Version ihrer Stimme vermeintliche Nachrichten verbreitet. Darunter sind erfundene Geldstrafen, angebliche Preiserhöhungen und politisch aufgeladene Falschmeldungen. Im Gespräch mit 5 Minuten erzählt Stroebitzer, wie sie den Missbrauch entdeckte und warum ihr die Situation Angst macht.

„Das war wirklich ein Schock!“

Auf die Videos wurde die Journalistin zunächst durch eine Kollegin aufmerksam. „Mir wurde eines der Videos von einer Kollegin geschickt“, berichtet sie. Kurz darauf seien ihr auf ihrer eigenen TikTok-Startseite weitere Videos angezeigt worden. Dabei habe sie festgestellt, dass ein größerer Kanal hinter den Veröffentlichungen steckt. Besonders erschreckend: Die künstlich erzeugte Stimme klingt teilweise so überzeugend, dass selbst Stroebitzer Schwierigkeiten hat, einen Unterschied zu erkennen. „Manche Videos klingen ‚echter‘ als andere aber gerade das erste, das ich gesehen habe (Fake-Öffi-Strafen) klingt wirklich auch für mich selbst extrem nach mir. Das war wirklich ein Schock! Ich verstehe jeden, der darauf reinfällt.“

Fake-Strafen: Mehr als eine Million Aufrufe

Ein Video hat die ORF-Journalistin besonders getroffen. Darin wird unter dem Vorwand einer Nachricht behauptet, es gebe angeblich „220€-Öffi-Strafen dank Ausländern“. Die Meldung ist erfunden, doch ihre vermeintliche Stimme klingt täuschend echt. „Weil meine Stimme da wirklich täuschend echt klingt, die Meldung politisch motiviert scheint und über eine Millionen Menschen das Video gesehen haben. Das macht einem Angst“, erklärt Stroebitzer. Auch in anderen Videos werden nach ihren Angaben falsche Behauptungen verbreitet. Häufig gehe es um angebliche Preiserhöhungen in Supermärkten, erfundene Geld- oder Gefängnisstrafen sowie Migrationsthemen.

„Es ist einfach ein Schlag ins Gesicht“

Für die Journalistin geht der Missbrauch weit über eine technische Spielerei hinaus. Schließlich ist ihre Glaubwürdigkeit ein wesentlicher Bestandteil ihres Berufs. „Es ist einfach ein Schlag ins Gesicht, dass man sich die gesamte Karriere darauf aufbaut, glaubwürdig und vertrauenswürdig zu sein und jemand das so leicht kaputt machen könnte.“ Besonders belastend sei das Gefühl, kaum Kontrolle über die Verbreitung der Fälschungen zu haben. „Man fühlt sich machtlos, niedergeschlagen und es ist einfach wirklich komisch, sich etwas öffentlich sagen zu hören, das man nie gesagt hat.“

Beschwerde bei TikTok – Videos weiterhin online

Wie Stroebitzer bereits öffentlich mitgeteilt hatte, hat die ORF-Rechtsabteilung Beschwerde bei TikTok eingereicht. Doch bislang offenbar ohne den erhofften Erfolg. Auf die Frage von 5 Minuten, ob sich mittlerweile etwas getan habe, antwortet sie knapp: „Die Videos sind leider weiterhin online.“ Dabei ist Stroebitzer nicht die einzige betroffene Person. Auch ihr ORF-Kollege Idan Hanin werde nach ihren Angaben häufig Opfer solcher KI-Fälschungen. Wie weit das Problem insgesamt verbreitet ist, könne sie allerdings nicht einschätzen.

Klare Forderung an TikTok

Von Plattformen wie TikTok wünscht sich die Journalistin vor allem wirksamere Maßnahmen gegen die Verbreitung manipulierter Nachrichten. „Besonders bei News-Content ein treffsicherer Mechanismus, der die massenhafte Verbreitung von Fake News nicht so leicht zulässt. Wenn dann so ein Video gemeldet wird, wäre rasches und Konsequentes Handeln gut.“ Der Fall zeigt, wie leicht sich durch künstliche Intelligenz vermeintlich glaubwürdige Nachrichten erzeugen lassen. Für Betroffene kann das nicht nur persönlich belastend sein, sondern auch das Vertrauen in journalistische Inhalte gefährden.